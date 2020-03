Área do Centro Esportivo do Socorro é oficialmente transferida para o Sesc

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, reuniu-se na tarde desta quarta-feira (11/03) com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), Abram Szajman, e com o diretor regional do Sesc em São Paulo, Danilo Miranda, na sede da Federação, na capital paulista.

Durante o encontro, foi feita a assinatura da transferência da área do Centro Esportivo do Socorro ao Sesc, ato esse que torna a entidade a efetiva proprietária da área.

Como já dito em outras ocasiões, o Sesc deve iniciar suas atividades por meio de uma unidade provisória, o que já garantirá a oferta de vários serviços e atrações à comunidade local. “Sabemos que, mesmo com a unidade provisória, o Sesc já pode oferecer uma ampla gama de atrações culturais, sociais e esportivas para toda a comunidade. Nossa expectativa, claro, é que o Sesc entre em funcionamento o quanto antes, de preferência ainda neste ano, em que Mogi das Cruzes completará 460 anos”, destacou o prefeito, lembrando que a Prefeitura de Mogi estará à disposição para o que for necessário durante o processo de implantação, tendo em vista que trata-se de um equipamento de interesse público.

Ao longo das últimas semanas, equipes do Sesc estiveram na cidade em diversas ocasiões para fazer medições, estudos e levantamentos técnicos na área do Centro Esportivo do Socorro.

Os representantes da entidade também informaram que já estão tomando providências no sentido de agilizar o início das atividades na cidade, como a contratação de prestadoras de serviços como manutenção, limpeza e segurança do espaço.

O presidente da Fecomércio, Abram Szajman, lembrou que há muitos anos o Sesc tem a vontade de levar uma unidade à Mogi das Cruzes, portanto agradeceu a todos os envolvidos, destacando que este é um momento emblemático e muito aguardado.

O prefeito lembrou que todo esse processo só foi possível graças à união entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, que também defendeu a vinda do equipamento e criou inclusive uma Comissão Especial de Vereadores (CEV) para tratar desse tema, presidente por José Antônio Cuco Pereira.

A reunião também contou com a presença do vice-prefeito, Juliano Abe, do chefe de Gabinete da Prefeitura de Mogi, Romildo Campello, de representantes de outros departamentos técnicos do Sesc, do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), Valterli Martinez e dos vereadores José Antônio Cuco Pereira, Mauro Araújo e Sadao Sakai.

Centro de Pesquisa e Formação

Ao término da reunião, o prefeito Marcus Melo fez uma visita ao Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo, que é uma unidade voltada à reflexão crítica e à produção de conhecimentos da educação, arte gestão e mediações culturais.

Melo se interessou pelo conteúdo oferecido no equipamento e propôs uma parceria para que a Escola de Empreendedorismo e Inovação passe a ter uma sala Sesc.

Representantes da entidade ficaram de marcar uma visita à unidade, para estudarem essa possibilidade.