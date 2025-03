Área Pokémon é novidade no Festival Akimatsuri

O 38º Festival de Outono Akimatsuri trará uma grande novidade para os fãs de Pokémon: uma Área Pokémon totalmente temática para os apaixonados pelo universo da franquia. Os visitantes poderão se divertir com diversas atividades relacionadas a Pokémon GO, Pokémon TCG (cartas), Pokémon Pocket (aplicativo de cartas) e Pokémon Unite (jogo de celular).

Para tornar ainda mais especial a experiência para os fãs, os influenciadores de Pokémon, conhecidos como Pokétubers, estarão no evento para interagir com o público. Wesley (Direto da Cozinha), Kaio (Jogada Excelente), Pelozinn e Caio (5PraMeioDia) são alguns dos grandes nomes confirmados e estarão presentes no primeiro final de semana do festival, nos dias 5 e 6 de abril. Eles são atualmente alguns dos criadores de conteúdo mais assistidos do segmento e prometem tornar a experiência ainda mais especial.

A Área Pokémon contará também com brincadeiras valendo brindes e um espaço exclusivo para troca de cartas Pokémon, uma oportunidade incrível para colecionadores e jogadores do Pokémon TCG.

As atividades serão organizadas pelo GO Sampa, grupo que promove encontros e eventos para a comunidade Pokémon.

Sobre o evento

O 38º Festival de Outono Akimatsuri acontecerá nos dias 5, 6, 12 e 13 de abril, no Centro Esportivo do Bunkyo, localizado na Avenida Japão, número 5.919, no bairro Porteira Preta, em Mogi das Cruzes. Funcionamento das 10 às 22 horas aos sábados, e aos domingos das 10 às 21 horas.

Os ingressos estão disponível online no site www.akimatsuri.com.br ou diretamente na bilheteria da festa por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), neste caso para estudantes com carteirinha, professores, pessoas a partir de 60 anos, portadores de deficiência e inscritos no CAD único de assistência social.

Crianças até 7 anos não pagam a entrada. Estacionamento R$ 45.

O 38° Festival de Outono Akimatsuri recebe financiamento da LIC - Lei de Incentivo a Cultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes.