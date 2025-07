Áreas da região norte por onde passam oleodutos da Transpetro serão revitalizadas

As áreas por onde passam os oleodutos da Transpetro, na região norte, serão revitalizadas, após articulação da Prefeitura de Suzano e do vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, junto à empresa. Nesta quinta-feira (03/07), as partes se reuniram no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador, para discutir os detalhes do projeto que garantirá melhorias para a população numa faixa de 1,2 quilômetro, ao longo dos bairros Jardim Gardênia Azul, Jardim Panorama e Jardim das Árvores.

O objetivo deste trabalho é aumentar a segurança dos munícipes ao promover as condições necessárias para a preservação dos dutos, impedindo que estes espaços sejam indevidamente utilizados para descarte de materiais. O assunto já havia sido levantado num primeiro encontro realizado em junho passado, onde foram discutidas as soluções que poderiam resolver essas questões.

As alternativas apontadas pelos representantes do Executivo e do Legislativo municipais foram consideradas pela Transpetro, que apresentou os serviços que deverão ser executados nos próximos seis meses. As informações foram compartilhadas com os secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Alex Santos (Governo). Por parte da empresa, estavam presentes, entre outros profissionais, o supervisor Genesis Galindos e a titular do setor de Responsabilidade Social, Maressa de Azevedo.

As atividades que serão implementadas já a partir do final deste mês, desde a estrada Portão do Honda até a estrada do Furuyama, garantirão novas áreas de vivência e lazer e intervenções estruturais com calçamento e instalação de muros na margem dos dutos. Entre as obras previstas está a construção de um radier (placa de concreto armado) nas imediações da rua da Alegria, que fica entre os bairros Jardim Panorama e Jardim Gardênia Azul.

Na área que cerca o duto na altura do Jardim Panorama ainda haverá quadra de areia, pavimentação com piso intertravado e rotatória para facilitar o deslocamento de caminhões. Já no bairro Jardim das Árvores deverão ser implementadas melhorias no campo de futebol local e viabilizada uma área de lazer neste trecho.

O supervisor da Transpetro afirmou que o projeto é fruto de um diálogo com a sociedade e o reconhecimento de que as melhorias eram necessárias. “A companhia entendeu a importância de transformar essas áreas. Será muito benéfico para os moradores, para a preservação do meio ambiente e para a segurança dos dutos”, declarou Galindos.

O vereador Zé Oliveira enalteceu o apoio da prefeitura para o sucesso destas tratativas. “Agradeço a todos os secretários que estiveram envolvidos nesta causa. Ficamos muito felizes em perceber que a empresa colocará em prática este projeto, que fará muita diferença no cotidiano daquelas localidades da região norte. Eu moro nestas imediações há 30 anos e posso garantir que essa é uma grande conquista”, pontuou o parlamentar.

Já o secretário de Meio Ambiente destacou que as melhorias garantirão mais qualidade de vida para todos os moradores daquela região. “As alternativas que pensamos em conjunto para esses bairros buscam evitar o descarte irregular naqueles pontos, preservando nossos recursos naturais e a saúde da população. Os moradores terão segurança para desfrutar dessas áreas com os equipamentos de lazer que serão implementados, e a empresa, por sua vez, poderá ter mais tranquilidade sabendo que os dutos estão preservados”, ressaltou André Chiang.

Também participaram desta reunião no Viveiro, por parte da Transpetro: o engenheiro civil Cleber Perez; o técnico de Interferência Gabriel Braz; a fiscal de Campo Juliana Fragoso; o técnico de Faixa Vagner Souza e a responsável pelo setor de Comunicação, Bruna Navarro. Ainda estiveram presentes os representantes da Construtora Florestana, responsável pelas obras, incluindo o gerente Almir Souza e a engenheira de Planejamento, Lilian Corpas.