Arena esportiva do Jardim Vitória será inaugurada neste sábado

A Prefeitura de Suzano fará a inauguração oficial da nova Arena Esportiva Ercília da Conceição Reis Laureano na tarde deste sábado (17/06), às 15 horas. O local, situado à altura do número 300 da avenida Leonardo Pinto Mendonça, passa a oferecer um espaço diferenciado aos moradores do bairro Jardim Vitória e adjacências para prática desportiva e convivência.

O local conta com três quadras, sendo uma para a prática de futebol society, outra para jogos de basquete 3x3 e uma revestida de areia para a prática de voleibol, além de uma praça recreativa e uma academia ao ar livre. Um trabalho completo de paisagismo, somado a uma estrutura fixa de arquibancada torna o ambiente ainda mais agradável e, em breve, o complexo deve receber uma pista de caminhada e um sistema de iluminação de LED para contemplar os esportistas noturnos.

A novidade é fruto de uma parceria do vereador Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei, e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, que garantiram uma entrega livre de gastos aos cofres públicos.

Esta é a segunda arena poliesportiva inaugurada nos últimos meses, sendo a primeira o complexo situado no bairro Tabamarajoara, na região sul, que está aberto para uso desde fevereiro. Na ocasião, a entrega foi fruto de um convênio assinado com a Secretaria de Estado de Esportes de São Paulo, por meio de uma indicação do ex-deputado estadual Estevam Galvão.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, o novo espaço esportivo é mais um motivo de alegria para os moradores e para a própria pasta. “Ver a alegria estampada nos rostos da população ao ver este local tomando forma, somado a todas as benfeitorias que estamos concluindo, é muito gratificante. Convidamos a todos para conhecer este espaço novo”, disse.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou o fato de que o novo ambiente está situado defronte à Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria de Lourdes Cardoso Mathias, tornando o local em um importante ponto de serviço público. “Com a abertura oficial deste espaço, permitiremos com que os moradores tenham uma grande proximidade entre um espaço para lazer e outro para demandas da saúde, algo essencial para o desenvolvimento da região”, afirmou.

O chefe do Poder Executivo suzanense ainda ressaltou o apoio de parlamentares para o desenvolvimento do município. “Agradeço o trabalho e a parceria do Professor Edirlei e do deputado André do Prado, além de ressaltar o empenho das equipes envolvidas nesta entrega, pois graças a esse esforço conjunto, estamos trazendo mais um equipamento de qualidade à área. Esperamos todos os moradores para presenciar este momento tão importante e inaugurar as novas quadras”, concluiu o chefe do Executivo.

A homenageada

Ercília da Conceição Reis Laureano nasceu na cidade de Mutum (MG), no dia 15 de abril de 1950, sendo considerada uma mulher guerreira que trabalhou muito pelo bem-estar de sua família ao longo de sua vida. Deu os primeiros passos na vida profissional enquanto diarista, ainda durante a adolescência e, posteriormente, casou-se com Benedito José Laureano.

Mãe de três filhos, um deles, o vereador Professor Edirlei, Ercília mudou-se para Suzano no ano de 1987 trabalhando como diarista e manicure aos finais de semana para sustentar a família no bairro Jardim Casa Branca, onde também fez morada. Conhecida pelos próximos como dona Ercília, a mineira carregava consigo um forte laço religioso, buscando sempre ajudar o próximo e aconselhar aqueles que mais precisavam.

Nos últimos anos, morou no bairro Jardim Vitória, onde veio a falecer no dia 31 de outubro de 2022, aos 72 anos, deixando um legado de luta, trabalho e fé.