Arena Suzano será inaugurada no dia 5 de julho

A inauguração da Arena Suzano, no Parque Municipal Max Feffer, será realizada no dia 5 de julho (quinta-feira), às 17h30, e contará com diversas atrações, como o Jogo dos Campeões, com grandes nomes do vôlei, e show artístico. O local teve a construção retomada no início da gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi. Com a obra concluída, o ginásio poderá receber jogos oficiais de inúmeras modalidades, shows e eventos de grande porte e terá capacidade para 4 mil pessoas sentadas.

Para participar do evento de inauguração, o interessado deve se dirigir à Loja do Bem (no Suzano Shopping), do Fundo Social de Solidariedade, e trocar um agasalho novo ou em bom estado por um ingresso, a partir desta quinta-feira (28/06). Segundo a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, por esse motivo, o horário de funcionamento será estendido: das 10 às 19 horas, de segunda a sábado, e das 14 às 19 horas, aos domingos. Normalmente, a Loja do Bem funciona das 14 às 19 horas, de segunda a domingo. “Com essa iniciativa, a nossa expectativa é de arrecadar mais de 5 mil peças de roupa e assim garantir um inverno mais quente a muita gente que precisa”, comemora Larissa.

A cerimônia de abertura contará com o Jogo dos Campeões, uma partida de vôlei com a presença confirmada de grandes nomes da modalidade que atuaram no time da cidade na década de 1990 e a equipe da atualidade. Além disso, haverá também um show artístico e a presença de autoridades. Inclusive, há expectativa da participação do governador Márcio França.

A uma semana da inauguração, restam poucos detalhes para a conclusão da obra. A Arena Suzano tem capacidade para 4 mil pessoas sentadas. Os munícipes vão contar ainda com um amplo estacionamento com entrada pela avenida Brasil. O novo ginásio tem aproximadamente 10 mil metros quadrados, podendo sediar jogos oficiais.

Em novembro do ano passado, o prefeito Rodrigo Ashiuchi assinou contrato de financiamento de R$ 3,5 milhões. A liberação feita pela Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) possibilitou a conclusão da obra, iniciada há 23 anos. “O equipamento será muito importante e vai resgatar a autoestima de Suzano. Já estamos na expectativa de que um time de vôlei represente o município nos campeonatos a partir de 2019. O suzanense terá muito orgulho da cidade”, disse o secretário municipal de Comunicação Pública, Marcelo Prado de Almeida.

A Arena Suzano fica nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, que hoje é referência no Alto Tietê. Recentemente, o espaço público também passou por revitalização e recebe 3 mil pessoas por dia aos finais de semana. Além de toda a estrutura de lazer, cultura e esporte, oferecida a toda a família suzanense, o parque também recebeu neste ano o Viveiro Municipal. Tudo isso com segurança garantida pela presença da base da Guarda Civil Municipal (GCM), instalada em 2017.