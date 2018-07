Arena Suzano vai receber atividades esportivas neste sábado

A Prefeitura de Suzano promove neste sábado (7), das 8 às 20 horas, uma série de atividades esportivas na Arena Suzano. A ação será aberta ao público e tem o objetivo de apresentar aos suzanenses e aos atletas o novo espaço municipal, que foi inaugurado na noite de quinta-feira (5) com a participação de mais de 4 mil pessoas.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, a iniciativa contará com a participação de todos os alunos das escolinhas de diferentes modalidades oferecidas pela Prefeitura de Suzano em parceria com entidades esportivas. "Nosso objetivo é mostrar aos suzanenses esse novo espaço, criado para receber jogos da cidade e, quem sabe, do Estado e do País", explicou.

A programação abrange mais de dez modalidades. Das 8 às 12 horas, os praticantes de Capoeira e de artes marciais, como Judô, Sumô, Karatê, Muay Thai, Taekwondo e Jiu Jitsu, tomarão conta da quadra. Em paralelo, no entorno da Arena, suzanenses estarão praticando Damas e Xadrez.

A partir do meio-dia, a cada duas horas, haverá partidas de Handebol (12 às 14 horas), Futsal (14 às 16 horas), Vôlei (16 às 18 horas) e Basquete (18 às 20 horas).

Para quem quiser participar e acompanhar os jogos, basta ir até a Arena Suzano, que está localizada no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).