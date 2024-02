Arena Tabamarajoara completa um ano com 700 visitantes por semana

A Arena Esportiva Tabamarajoara completou no último domingo (25/02) um ano de funcionamento. Desde a inauguração, o equipamento vem recebendo uma média 700 pessoas por semana para a realização de diversas atividades esportivas. O espaço conta com uma quadra de futebol society, uma de basquete 3×3, pista de caminhada, quadra de vôlei de areia e academia ao ar livre, possibilitando que moradores dos bairros do entorno, como Vila Helena, Jardim Leblon e Chácara Ceres, aproveitem os locais para o lazer.

Além das atividades livres realizadas pelos frequentadores, a arena permite a promoção de ações por parte da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer como aulas de capoeira, dança de flashback, fortalecimento e atividade física. Localizado na rua Maria José de Campos, o espaço tem beneficiado cerca de 20 mil pessoas que moram nas proximidades.

A arena é fruto de um convênio assinado com o governo de São Paulo, por meio de indicação do então deputado estadual Estevam Galvão. O projeto teve o valor aproximado de R$ 315 mil e foi instalado em um terreno de 1.025 metros quadrados, com ligação de água e luz, arquibancada e iluminação de LED.

O secretário Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, agradeceu a população por cuidar da arena e citou a transformação que o equipamento provocou no Tabamarajoara. “Sem dúvidas, o morador daquela região ganhou mais uma grande opção para realizar atividades. Tivemos grande aderência à arena porque ela permite que muitas pessoas fiquem no bairro praticando esportes. Agradeço a todos pela colaboração e pelo zelo com o espaço”, afirmou Nardinho.

Nardinho também afirmou que a pasta segue pensando em espaços como esse para outras regiões. “Quanto mais fácil o acesso às atividades de lazer, maior qualidade de vida vamos promover à população. É sempre importante descentralizar as atividades para que moradores de todas as regiões possam aproveitar de uma boa estrutura sem precisar se deslocar tanto”, finalizou o secretário.