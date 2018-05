Arena tem 95% de obras finalizadas e deve ser entregue dia 30 de junho

A Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) de Suzano informou nesta quarta-feira (23), por meio de nota, que as obras da Arena Multiuso do Parque Max Feffer estão programadas para ser entregue dia 30 de junho. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, as obras já estão 95% concluídas e que, até o momento, não houve necessidade de aditivos no contrato.

Com a entrega da Arena, os estacionamentos também irão passar por adequações. Os estacionamentos do Parque Max Feffer estão previstos no Plano Geral do Parque. Com isso, o estacionamento já existente será reformados e outros serão executados. A logística de entrada e saída do Parque também passarão por mudanças.

“As equipes de manutenção estão adequando o terreno em volta da Arena para que a drenagem da área seja mais eficiente. A ideia, ainda, é “cascalhar” o local para que, futuramente, seja implantado um novo estacionamento para os frequentadores. Dessa forma, boa parte da demanda de veículos ocasionada por eventos na Arena será absorvida por este espaço”, informa a pasta.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana informou que algumas vias já foram adequadas para os estacionamento no entorno do Parque. “Conforme as obras da Arena forem sendo concluídas, a pasta dará todo o apoio em datas com eventos no local, assim como vai estudar o fluxo na área para eventuais novas adequações”.

A Secretaria de Planejamento ainda informou que as vias no entorno do Parque estão entre as mais largas do município e com ampla capacidade de estacionamento. “A carga viária nestas vias já atende grandes fluxos de trânsito, como já foi verificado em eventos recentes no Parque”, finaliza.