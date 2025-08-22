Arte na pele: Suzano recebe 2ª edição da Expo Tattoo em setembro

A Calejon Tattoo promove, de forma independente, a segunda edição da Expo Tattoo Suzano. O evento acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Bunkyo de Suzano, localizado na avenida Armando Salles de Oliveira, número 444, das 12 às 22 horas. A programação inclui bandas ao vivo, sorteios, barracas de comida, área geek, concurso de tatuagem e cosplay, além de palestras sobre biossegurança.

Para participar, a entrada será solidária: 1 brinquedo novo ou 1 quilo de alimento não perecível, exceto açúcar e sal. As arrecadações serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Haverá também a opção do ingresso premium, que garante participação em sorteios de tatuagens e piercings. Nesse caso, a entrada é a mesma contribuição solidária mais R$ 10, valor pago diretamente no evento.

Segundo o tatuador e proprietário do estúdio Calejon Tattoo, Leandro Calejon, a feira busca aproximar o público de profissionais locais e de outros estados. “O evento apresenta estúdios que respeitam a segurança em seus ambientes de trabalho e oferecem resultados de qualidade. Também tem o objetivo de orientar tatuadores e body piercers sobre a regularização junto à Vigilância Sanitária, abertura de MEI, escolha da melhor categoria tributária para reduzir impostos, além de dar acesso a marcas, produtos e palestras para quem deseja crescer no mercado”, explicou.

Com expectativa de reunir cerca de 3 mil pessoas, a Expo Tattoo terá um concurso de tatuagem nos três dias de evento. A competição contará com diferentes categorias avaliadas por um júri de artistas reconhecidos internacionalmente, incluindo Débora Morrigan, Vinicius Cards, Dingo, Renata Moyses, Eder Galdino e Anderson Stark.

Leandro Calejon informou, ainda, que os vencedores receberão prêmios e reconhecimento profissional, ampliando as possibilidades de divulgação além das redes sociais.

Além disso, os visitantes poderão realizar tatuagens e piercings durante a feira com profissionais disponíveis. “No estande do Calejon Tattoo, por exemplo, haverá atendimento ao público”, contou Leandro. Ele reforçou ainda que, em São Paulo, a prática é permitida apenas para maiores de 18 anos, não sendo válida qualquer autorização dos pais. “Estúdios que desrespeitam essa regra atuam de forma ilegal”, destacou.

O evento também contará com uma palestra da Vigilância Sanitária de Suzano, sobre os cuidados necessários para evitar a transmissão de doenças como HIV e hepatite nos estúdios. “Assim, a Expo Tattoo Suzano se consolida como um espaço essencial tanto para profissionais quanto para o público, orientando sobre como escolher tatuadores e body piercers de forma segura”, concluiu Calejon.