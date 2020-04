Artesã de Santa Isabel confecciona e doa máscaras para profissionais de saúde

Em Santa Isabel, um ato de solidariedade chamou a atenção em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Uma artesã usou acetato para confeccionar máscaras de proteção, que foram doadas aos profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Jardim Eldorado.

Os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) foram entregues a técnicos, enfermeiros, médicos, dentistas e farmacêuticos que atuam na unidade. Os profissionais aprovaram as máscaras e agradeceram a atitude da munícipe, que prefere não ser identificada.

“Foi uma grande surpresa termos recebido esses materiais, ficamos muito felizes. Aqui na unidade nós já utilizávamos alguns EPIS, mas essa máscara nos dá uma segurança a mais. É muito bom poder sentir a atenção e o carinho dessa paciente, que se tornou uma amiga”, diz uma das enfermeiras do local.

A artesã afirma que eventualmente é atendida na unidade de saúde e em todas as vezes que vai ao local percebe a dedicação dos trabalhadores no acolhimento à população. A ideia da doação partiu da preocupação com profissionais da unidade:

“Sei da importância do trabalho desses profissionais para os moradores do nosso bairro e resolvi fazer essa doação. Fiz as máscaras com muito carinho e acredito que quando distribuímos um pouco do que temos em nossos corações, multiplicamos o amor que a humanidade tanto precisa”, diz a artesã.

Doação de acetato

O material que a artesã tinha em sua casa, foi suficiente para confeccionar máscaras para todos os trabalhadores da ESF Jardim Eldorado, mas a ideia é expandir a ação para outros postos, para isso, a munícipe pede doação de acetato.

“Se eu tiver mais acetato tamanho A4, 15 micras, consigo produzir mais unidades da máscara e farei com muito carinho”, finaliza.