Artesanato suzanense é destaque da 12° edição do ABCasa Fair

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e em parceria com a Suzano S/A, expôs os trabalhos de 13 artesãos suzanenses na ABCasa Fair, que ocorreu no Expo Center Norte, no bairro da Vila Guilherme, na capital.

O evento, que é considerado a maior feira de decoração e utilidades domésticas da América Latina, teve início em 4 de fevereiro (domingo) e se estendeu até o dia 7 (quarta-feira), sendo acompanhado pela artesã suzanense Stefanie Abreu. Na ocasião, os profissionais que possuem a Carteira Municipal do Artesão tiveram a oportunidade de enviarem os seus trabalhos para serem expostos na feira pela quarta vez por meio da parceria entre a pasta e a Suzano S/A.

“Nós, da Suzano, temos um direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’ e iniciativas como essa valorizam o trabalho dos artesãos e fortalecem a cultura e as tradições locais, contribuindo para o fortalecimento da geração de emprego e renda. A ABCasa Fair é uma das principais vitrines para os projetos sociais que apoiamos, além disso, essas iniciativas incentivam a criatividade, a diversidade e a sustentabilidade dos produtos artesanais, que expressam a identidade e a história de cada região”, disse o coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano, Adriano Martins.

Ao todo, 25 peças foram exibidas e entre elas havia conjunto de panos de copa, calendário permanente, pesos de porta, amigurumis, sousplat de pedrarias, kit de toalhas de crochê, bonecas, ursos, almofadas, potes de vidro e bolsas.

A coordenadora de Artesanatos da secretaria, Vanessa Cury, destacou como a parceria pode dar visibilidade aos profissionais da cidade. “Mais uma vez a parceria eficaz entre a secretaria e a Suzano S/A projetou nossos profissionais naquilo que eles sabem fazer de melhor, que é o artesanato. Esperamos que o público que visitou a feira neste ano possa ter apreciado o trabalho dos suzanenses e que isso se reverta na possibilidade de negócios para eles”, destaca.

Segundo o secretário André Loducca, o fortalecimento do artesanato é um passo fundamental para aprimorar o desenvolvimento do município. “Os artesãos suzanenses são os verdadeiros arquitetos do desenvolvimento local, moldando a identidade da cidade com suas habilidades únicas e contribuindo para um futuro próspero e culturalmente rico. Se a exposição trouxer o resultado que esperamos, além dos artesãos, nossa cidade também ganha com a movimentação econômica”, ressaltou o chefe da pasta.