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Jornal Diário de Suzano - 21/03/2026
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Talento

Artista visual com trajetória ligada à Secretaria de Cultura realiza exposição em Lisboa

Vinícius Ripa desenvolveu vários projetos culturais em Suzano, incluindo mural no viaduto Leon Feffer e atuação como arte-educador no Profart

21 março 2026 - 16h00Por De Suzano
- (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Com trajetória consolidada e diversas passagens por projetos desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Cultura de Suzano, o artista visual e muralista Vinícius Ripa realiza a exposição internacional “A Cor Azul”, em cartaz na Biblioteca de Alcântara, em Lisboa, Portugal. A mostra foi aberta neste mês, com vernissage no espaço cultural português, e reúne obras que exploram a cor azul como elemento poético, simbólico e sensorial.

Nascido em Mogi das Cruzes, em janeiro de 1994, Vinícius Ripa passou a viver em Suzano ainda nos primeiros meses de vida. Foi na cidade que iniciou sua trajetória artística, produzindo grafites e murais em espaços urbanos, além de desenvolver trabalhos em curadoria e pintura.

A relação com a Secretaria Municipal de Cultura teve início em 2018, quando o artista realizou o mural “Encanto de Erù Iyá”, pintado em uma das pilastras do viaduto Leon Feffer. A partir dessa experiência, passou a participar de diferentes iniciativas culturais promovidas no município, como o programa “Arte Pública”.

Ao longo dos últimos anos, Ripa também participou de exposições individuais e coletivas realizadas na cidade, entre elas “Meu Nome é Ripa” (2020) e “Vinícius Ripa é uma Farsa!” (2023), além das mostras coletivas “As Ruas que Falam” (2021) e “O Vazio”, realizadas entre 2018 e 2020.

O artista também atuou como arte-educador no Programa de Formação Artística (Profart), ministrando cursos de desenho, graffiti e iniciação artística, além de colaborar na curadoria e montagem de exposições de artistas como Erasmo Amorim, Nerival Rodrigues, Antonio Palomares (in memoriam), Gilberto Mattos e Willian Ferro.

Parte de sua produção artística integra o acervo municipal, resultado de participações em editais culturais promovidos pela Secretaria de Cultura de Suzano.

Para o chefe da pasta, José Luiz Spitti, a presença de artistas com trajetória construída em Suzano em espaços internacionais evidencia a força da produção cultural do município. “O Vinícius Ripa tem uma história construída dentro da nossa cidade, participando de projetos, exposições e também contribuindo com a formação de novos artistas. Ver um trabalho que nasceu e se desenvolveu em Suzano chegando a um espaço cultural em Lisboa é motivo de muita satisfação e mostra como a arte produzida aqui tem qualidade e capacidade de dialogar com diferentes públicos”, afirmou. 

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