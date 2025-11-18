Artistas de Suzano apresentam obras em exposição em Santa Catarina

Os artistas de Suzano Pedro Neves e Leliane Freires irão apresentar suas obras na “2ª Exposição de Arte Contemporânea – Luz”, que acontece em Barra Velha, cidade de Santa Catarina. Os trabalhos dos artistas já estão expostos para todos que forem até o Centro Cultural Casa de Palmito. A exposição vai até o dia 3 de dezembro.

Pedro Neves está expondo sua obra “Crepúsculo no Sítio”, com medidas de 30x40 e que utilizou a técnica óleo sobre tela. Já Leliane Freires colocou na exposição a obra “A luz do conhecimento”, com a mesma técnica e medidas de 50x70.

A exposição tem a participação de outros 14 artistas do Brasil e o objetivo é divulgar os artistas, reconhecer os talentos e universalizar a arte. O público pode votar no quadro que mais chamou atenção e as três obras com a melhor votação serão homenageadas.

“Cada artista traz sua própria interpretação da luz como símbolo, matéria, ausência, caminho, memória ou transformação. As obras dialogam entre si, mas mantêm a singularidade de cada criação”, explicou Rosi Stopa, organizadora da exposição.