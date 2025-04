Artur Takayama consegue obra que pode dar fim a alagamentos na Vila Amorim

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), após inúmeras cobranças, conquistou a obra que poderá dar fim aos constantes alagamentos na Vila Amorim. O tema foi abordado nesta terça-feira (22) no “Presidente Convida”, quadro da TV Câmara Suzano, com a presença do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira.

Takayama lembrou, durante a entrevista, que desde janeiro de 2021, quando assumiu seu primeiro mandato como vereador, começou a enviar ofícios, requerimentos e indicações à Prefeitura pedindo providências para os alagamentos na Vila Amorim. “São solicitações de limpeza de boca de lobo, de instalação de galerias de águas pluviais, de estudos para solucionar a questão, tudo documentado com fotos.”

O chefe do Legislativo também disse que fez cobranças em audiência pública e realizou reuniões com a população. “Também pedi estudos junto à MRS, empresa que detém a malha ferroviária logística que passa no município, para apurar se havia alguma responsabilidade dela no escoamento da água que alaga o bairro. De lá para cá, a situação só piorou”, disse.

Diante das cobranças do vereador, a Prefeitura iniciou estudos e conversas com a MRS, o Supermercado Assai e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para a realização da expansão da rede de drenagem sob a linha férrea, local de deságue das águas das chuvas da avenida Taiaçupeba e outras vias da Vila Amorim.

Conforme informado pela Prefeitura, os trabalhos devem ter início na primeira quinzena de maio. Confira mais detalhes da obra e o conteúdo completo da entrevista no link: https://www.youtube.com/watch?v=x-uYq1iRZH0.