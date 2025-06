Artur Takayama entrega a Pedro Ishi convite para sessão solene da Imigração Japonesa

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), entregou na tarde desta segunda-feira (2) o convite para a sessão solene que comemorará os 117 anos da Imigração Japonesa no Brasil, que será realizada no dia 27 de junho no Legislativo, ao prefeito Pedro Ishi (PL).

A solenidade terá presença também do cônsul-geral do Japão, Shimizu Toru, e de diversas autoridades regionais e estaduais. “Será um evento muito bonito que certamente enaltecerá ainda mais a importância do reconhecimento de Suzano pelo povo japonês”, disse Takayama.

Educação

Após o encontro com o prefeito, Takayama intermediou uma reunião entre a secretária de Educação, Renata Priscila, com a professora Maria Cristina Noguerol, para a apresentação do projeto “Arte & Memória: Um caminho patrimonial”, que tem como objetivo “recuperar, reescrever, preservar e divulgar a memória escolar de Suzano”.