Artur Takayama entrega convite de sessão solene da Imigração Japonesa ao governador Tarcísio

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), entregou na manhã de hoje (3) ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o convite oficial para a sessão solene em comemoração aos 117 anos da Imigração Japonesa no Brasil. O evento será no próximo dia 27, no Legislativo.

O encontro aconteceu pouco antes da ida do governador para a inauguração da Praça da Cidadania, em Itaquaquecetuba, e foi intermediado pelo prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL). As primeiras-damas Déborah Raffoul Ishi (Suzano) e Cristiane Freitas (Estado de São Paulo), também estavam presentes.

Durante a entrega, Takayama destacou a importância da presença japonesa na história e no desenvolvimento de Suzano. “A colônia japonesa é parte essencial da nossa identidade. A contribuição dos imigrantes e de seus descendentes está presente na agricultura, na educação, na cultura e em diversas áreas que ajudaram a construir a nossa cidade”, afirmou.

A sessão solene, que é realizada todos os anos em Suzano, é considerada uma das principais festas regionais da imigração japonesa no Alto Tietê, reunindo autoridades, representantes da comunidade nipo-brasileira e a população em geral. Neste ano, a solenidade será ainda mais especial pelos 117 anos da chegada dos primeiros imigrantes ao Brasil. "Estamos organizando uma grande festa para Suzano, adiantou Takayama.