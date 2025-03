Artur Takayama participa da abertura da 29ª Festa da Dália

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), participou no domingo (2) da abertura oficial da 29ª Festa da Dália, realizada em prol dos idosos da Casa de Repouso Suzano (Ipelândia Home), mantida pela Beneficência Nipo-brasileira de São Paulo.

“Parabéns a todos os envolvidos. A Festa da Dália é uma tradição em nossa cidade e é sempre maravilhoso estar nesta casa, que nos recebe com tanto carinho”, disse Takayama.

Também estiveram presentes na solenidade o prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL); a primeira-dama, Déborah Raffoul; o presidente da Ipelândia Home, Kazuo Nakada; o diretor presidente da Beneficência Nipo-brasileira de São Paulo, Paulo Seichiti Saita; e o presidente honorário da Beneficência Nipo-brasileira de São Paulo, Yoshiharu Kikuchi; entre outras autoridades.

O evento segue no próximo fim de semana (dias 8 e 9), com apresentações culturais, shows musicais e feira gastronômica, além da exposição de dálias. O endereço é Estrada do Tani, 751-A, Vila Ipelândia.