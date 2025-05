Artur Takayama recebe homenagem do Bunkyo de São Paulo

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), recebeu no sábado (24) o diploma de “Honra ao Mérito” do Bunkyo de São Paulo, por estar entre os políticos municipais nipo-brasileiros eleitos em 2024. A homenagem celebrou os 130 anos de amizade Brasil-Japão e o 70º aniversário da entidade.

A iniciativa é da Comissão de Relacionamento Institucional do Bunkyo. No diploma, está escrito que se trata de um “reconhecimento à dedicação pelo bem comum, enaltecendo a liderança política nipo-brasileira em nosso País”.

Takayama disse estar muito honrado com a homenagem. “Tenho muito orgulho de ser um membro da comunidade japonesa, que tanto contribuiu e contribui para o desenvolvimento de Suzano”, afirmou ele, que compareceu ao evento acompanhado de sua esposa, Célia Takayama.

Durante o evento, receberam diplomas prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nipo-brasileiros de todo o Brasil, com o objetivo de demonstrar o reconhecimento à atuação política deles. Entre os homenageados, também estavam o prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL); o vice-prefeito Said Raful (PSD); e o vereador eleito André Chiang, que se licenciou do cargo para assumir a Secretaria de Meio Ambiente. O cônsul-geral do Japão, Shimizu Toru, também estava presente.