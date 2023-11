Árvore cai em cima de um comércio no Centro de Suzano

Uma árvore caiu em cima de um comércio na tarde de hoje (3), na Rua Portugal Freixo, próximo à esquina com a rua Barão de Jaceguai, na região Central de Suzano. Ninguém se feriu. A queda ocorreu no momento da forte tempestade que aconteceu por volta das 17h30. A dona do comércio estava no local e registrou fotos e vídeos do acontecido. A empresária, Carla Marquês, afirma que já faz mais de 4 anos que vem abrindo chamados pedindo a retirada das árvores. A Prefeitura afirmou que a equipe foi acionada para a retirada da árvore e que medidas serão adotadas.