Árvore da Prosperidade: projeto estimula esperança a partir da confecção de dobradura de pássaro oriental

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano e o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, em parceria com o grupo de Lian Gong da cidade, deram início nesta semana ao projeto Árvore da Prosperidade. Trata-se de uma iniciativa para estimular as pessoas a confeccionarem “tsurus”, dobraduras de papel em formato de pássaro muito tradicionais no Japão, e os pendurarem em um arranjo de galhos montado no hall de entrada do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro). O objetivo é criar um comportamento de otimismo e esperança em relação ao atual momento de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Os participantes do Lian Gong no CCMI, inclusive, já gravaram um vídeo sobre como confeccionar o “origami”, a arte de dobrar e dar formas a folhas de papel, e o divulgaram na Internet (https://youtu.be/pn-MJXoPFME). Em seguida, o interessado amarra seu “tsuru” na Árvore da Prosperidade, elaborada pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, e deixa seu nome e sua mensagem em um caderno colocado à disposição. Ao lado, há também um banner com texto sobre o significado do pássaro, da espécie Grou, que na cultura nipônica é considerado sagrado e simboliza saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna. A dobradura também está associada às orações e comumente é ofertada em templos religiosos no Japão.

“Há uma lenda muito tradicional de que um desejo verdadeiro se realiza se a pessoa o mantiver em sua mente após a confecção de mil origamis de ‘tsurus’. E é isso que queremos inspirar nas pessoas, que direcionem seus pensamentos positivos para o fim da pandemia e o restabelecimento da nossa vida cotidiana como era antes em todo o mundo. É uma forma de estimular o otimismo e a esperança em um momento em que mais precisamos”, destacou a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Larissa Ashiuchi, que, ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi, foi conferir de perto como ficou a Árvore da Prosperidade na manhã desta segunda-feira (3).