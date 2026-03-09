'Árvore FamiliAR' promove plantio de 50 pitangueiras em edição de homenagem ao Dia da Mulher

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano promoveu no domingo (08/03) a edição especial do projeto “Árvore FamiliAR” em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na mesma data. O evento ocorreu no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, e resultou no plantio de 50 pitangueiras, cada uma cultivada por uma família.

A iniciativa propõe incentivar a educação ambiental aos suzanenses que, além de contribuir com o cuidado da árvore ao longo do seu crescimento, têm o sobrenome familiar anexado à muda.

Acompanhados pelos técnicos do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, os participantes receberam orientações sobre o preparo do solo, técnicas de cultivo e manejo das mudas, em uma experiência que promoveu o contato com a natureza e fortaleceu os laços familiares. Criada em 2025, a iniciativa já promoveu o plantio de 600 mudas nativas da Mata Atlântica.

Para o secretário André Chiang, a edição especial em homenagem às mulheres foi gratificante e mostrou uma grande adesão dos moradores. “Podemos dizer que foi um resultado bem proveitoso. Conseguimos promover o plantio das 50 mudas de pitangueira neste dia tão especial, o que mostra que o ‘Árvore FamiliAR’ se tornou uma política pública robusta para a nossa cidade e auxilia a população a reconhecer a importância da preservação do meio ambiente como um todo”, destacou.