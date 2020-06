Às vésperas de abertura de hospital, Estado não confirma número de leitos

No próximo dia 30, o Hospital das Clínicas de Suzano (HC) será aberto para atender pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) e, ao fim da pandemia, ser um hospital geral. No entanto, o número de leitos a serem abertos em 30 de junho ainda é incerto.

Em março, o Estado informou à Prefeitura de Suzano que a unidade ganharia 90 leitos para auxiliar a região na luta contra o coronavírus. Porém, nos últimos dias, circulou pelas redes sociais a informação de que seriam apenas 26 leitos abertos.

Assim, o DS entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde na última sexta-feira, 19, a fim de apurar a informação. Durante quase uma semana, a reportagem insistiu para saber a quantidade de leitos, mas o Estado deixou de informar.

Selo

O DS criou um selo de cumprimento ou não da promessa de inauguração dos 90 leitos, e passou a contar os dias para a abertura do hospital. Cada edição do jornal impresso acompanha, na capa, o selo e a quantidade de dias restantes até 30 de junho, data confirmada no último dia 18 pelo governador João Doria (PSDB) para início das atividades no hospital.

Os constantes “lembretes” nas capas das edições do DS e as cobranças do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e de deputados da região geraram uma pressão para a manutenção da data e o cumprimento da promessa por parte do Estado.

Divergência

O DS consultou a Prefeitura de Suzano e os quatro deputados estaduais da região, e nem eles mesmos souberam informar os mesmos números.

A informação da Prefeitura é a mesma apurada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), de que serão apenas 40 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 30 de Clínica Médica. A assessoria do deputado Marcos Damásio (PL) segue a mesma informação.

Por telefone, a assessoria do deputado André do Prado (PL) disse que, segundo a última informação (atualizada no último dia 20 para o deputado), serão inaugurados 40 leitos, com possibilidade de ampliação para 90.

Consultada, a assessoria do deputado Estevam Galvão (DEM) informou que até 90 pacientes poderão ser atendidos a partir do próximo dia 30 no HC, só que os leitos serão equipados “conforme a necessidade” e que a capacidade do hospital é de 120 leitos.

Já o deputado Rodrigo Gambale (PSL) foi consultado pela reportagem e afirmou que serão 36 leitos abertos no dia 30 de junho. Ele disse que a informação lhe foi passada pela Secretaria de Saúde do Estado no mesmo dia em que foi questionado pelo DS (25 de junho).

“Acabei de confirmar na Secretaria (de Saúde) que abrirão 20 leitos de enfermaria agora no dia 30, e 16 de UTI. A previsão dos 90 realmente existe, mas eles acham que vai ficar para o fim de julho, porque estão aguardando avaliação técnica do grupo de engenharia. A previsão é de que, até o fim de julho, realmente abram 90 leitos no total”, afirmou o líder do PSL na Assembleia Legislativa.