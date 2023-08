Ashiuchi abre 15ª Festa Nordestina; evento continua neste final de semana

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou da solenidade de abertura da 15ª edição da Festa Nordestina de Suzano, no Parque Max Feffer. “Não poderia deixar de estar presente neste que já se tornou um tradicional evento e que tem na sua liderança o padre Luis Hidalgo, pároco da Igreja Santa Rita de Cássia e presidente do Instituto Virtutis, e a diretora Francisca Magalhães, grandes amigos da nossa cidade”, disse o prefeito.

A festa terá quatro dias de lazer para a população. “O evento rende homenagens a uma gente batalhadora, que muito contribuiu para a história e o desenvolvimento do nosso município”.

O prefeito lembrou que a cultura nordestina é muito rica, seja na gastronomia, na música, na literatura. “Nada mais justo do que uma iniciativa que reforça essa importância que tem para todo o País”.

A arrecadação com a Festa Nordestina é revertida em ações sociais, culturais e de educação, promovidas por uma entidade séria e comprometida que presta contas para a cidade e para a população.

O evento contou com a presença da primeira-dama Larissa Ashiuchi, secretários, presidente da Câmara, Joaquim Rosa, e os vereadores Artur Takayama, Márcio Malt, Marcel da ONG e Gerice Lione.

“Pude conferir de perto as atrações. Foi tudo pensado e feito com muito carinho. Parabéns, padre Luis Hidalgo! Todas as realizações no nosso município que levam a sua marca sempre se tornam sucesso! Viva o Nordeste! Viva a Festa Nordestina de Suzano!”, disse Ashiuchi.

Organizada pelo Instituto Virtutis junto com a Paróquia Santa Rita, a festa terá quatro dias de duração. Nos dois primeiros, dias 10 e 11 (quinta e sexta-feira), o evento começou às 18 horas e seguiu até às 23 horas.

Neste final de semana, 12 e 13 de agosto (sábado e domingo), será das 10 horas às 23 horas.