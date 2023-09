Ashiuchi acompanha andamento de obras de três novas escolas

Durante a visita, o chefe do Executivo esteve acompanhado dos secretários municipais Leandro Bassini (Educação) e Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação); do diretor de Planos e Projetos, Ricardo Hatiw Lu; e da gestora estratégica da Secretaria de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães.

As obras ocorrem por meio de ação de mitigação de impacto de vizinhança, em razão da implantação de outros empreendimentos particulares na cidade. Com isso, as construções representam custo zero para a prefeitura. A creche do Jardim Europa será viabilizada pela empresa TS Engenharia e terá capacidade para receber 280 crianças de 0 a 3 anos, sendo 120 em período integral, em um ambiente composto por dez salas e espaço multiuso. Neste momento, estão sendo promovidas obras de infraestrutura, com estaqueamento e blocos de fundação.

Já a construção da nova escola do Jardim Gardênia Azul está sob a responsabilidade da construtora MRV, integrando um conjunto de investimentos que contemplou também a Unidade Básica de Saúde (UBS) Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta, e uma praça no bairro Chácara Méa.

A unidade educacional segue um novo projeto próprio desenvolvido pelas equipes de Planejamento Urbano e Habitação e de Educação e terá capacidade para 480 alunos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O ambiente deverá contar com oito salas e espaço multiuso. As obras estão em fase de acabamento e a expectativa é contar com o equipamento para o ano letivo de 2024.

Por fim, o projeto para a unidade educacional do Jardim Guaió, que também foi elaborado pela administração municipal seguindo o conceito de escola parque, é executado pelas construtoras Tenda e MRV. O local terá capacidade para receber 300 alunos da educação infantil e do ensino fundamental, em um ambiente formado por seis salas de aula, que estão em fase de acabamento.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação destacou a importância dos serviços. “O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento do Plano Diretor do município aplicado aos empreendimentos habitacionais com mais de 150 unidades. Assim, é possível mitigar os impactos que os grandes conjuntos habitacionais provocam nas regiões onde são instalados”, avaliou Elvis Vieira.

O secretário municipal de Educação reforçou que os novos equipamentos ficarão à disposição da pasta para ampliar a rede de ensino. “Com o crescimento da cidade, trabalhamos em conjunto para garantir a oferta de ensino para os moradores. Em breve, teremos novas escolas que integrarão a nossa rede e contarão com o nosso padrão de qualidade, beneficiando crianças de todas as idades e as famílias daquelas localidades”, reforçou Leandro Bassini.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que a administração municipal está empenhada em promover o desenvolvimento da cidade em todas as suas vertentes.

“Ao mesmo tempo que Suzano se desenvolve, com a implantação de novos empreendimentos, também evoluímos com o aumento da nossa infraestrutura de Educação. Teremos novos polos de ensino de alto nível, que oferecerão as condições adequadas para o aprendizado dos alunos que nestes locais vão estudar. A cada ano, temos ampliado substancialmente a oferta de vagas com o aumento do número de escolas no município”, lembrou.

