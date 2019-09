Ashiuchi acompanha licitação para obras na Estrada da Duchen

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), acompanhou ontem a abertura dos envelopes de propostas de preços da concorrência para execução de obras e serviços na estrada da Duchen, no distrito de Palmeiras, na sede da Secretaria de Estado de Logística e Transportes. O processo licitatório foi coordenado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e contou com a participação de dez instituições privadas.

A licitação tinha um orçamento previsto de cerca de R$ 6,1 milhões para recuperação do pavimento, melhorias no sistema de drenagem, alteamento do greide e reabilitação da sinalização horizontal da via, com 4,3 quilômetros de extensão.

Com isso, cada empresa apresentou suas propostas de preços e, a partir disso, os menores valores encabeçarão a ordem de preferência. Contudo, ainda haverá análise criteriosa dos documentos e, só assim, saíra o ranking final das três primeiras colocadas. É o que explicou a secretária da Comissão de Licitação, Silvana Alves Matos.

"A partir de agora, vamos realizar as verificações de todos os documentos das empresas. Se estiverem corretos, faremos um ranking com a ordem do menor preço apresentado. Em seguida, deixamos cinco dias para recursos. Após a isso, realizamos a publicação das três primeiras colocadas", detalhou Silvana.

De acordo com o prefeito, a expectativa é de que o processo tenha mais duas semanas pela frente, com período de análise dos documentos e de recurso. "Hoje foram abertas todas as propostas com os valores das empresas. Foram dez que participaram e a com menor valor apresentou uma redução de mais de 30% no custo. Depois de superar essa parte de documentação, a empresa ganhadora será anunciada oficialmente para que os trabalhos comecem, com o recapeamento das pistas e o alteamento de um trecho", explicou Ashiuchi.

Segundo ele, a prefeitura está acompanhando de perto toda a tramitação, pois o objetivo é que a obra seja iniciada o mais breve possível. "É muito importante que a via seja totalmente revitalizada para que os moradores tenham melhores condições de ir e vir, além de mais qualidade de vida. Quero deixar aqui registrado meu agradecimento ao governador João Doria e ao vice Rodrigo Garcia, bem como aos deputados e a todos os vereadores", concluiu o chefe do Executivo.