Ashiuchi acompanha obras de recapeamento da Av. Manoel Casanova

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, vistoriaram na tarde desta sexta-feira (21/07) as obras de recapeamento da avenida Manoel Casanova, no bairro Jardim Carlos Cooper. O local passou por fresagem para correção de irregularidades do piso e agora recebe nova camada de asfalto. As melhorias foram precedidas por reformas de guias, sarjetas e sarjetões, além de ajustes da rede de drenagem.

As autoridades caminharam pelo trecho contemplado, de aproximadamente um quilômetro, acompanhando os serviços promovidos por trabalhadores e maquinários, que, na ocasião, realizavam a aplicação da nova massa asfáltica entre as ruas Regina Cabalau Mendonça e dos Modelos. As intervenções estão sendo promovidas pela empresa Casamax Comercial e Serviços Ltda por meio de um investimento total de R$ 3.605.063,88, que também engloba a revitalização da rua Luiz Bianconi.

“Nesta semana, ao finalizarmos as melhorias na rua Luiz Bianconi, passamos para a rua Manoel Casanova. Começamos nesta quinta-feira (20/07) com os reparos de guias e sarjetas, além das reformas dos sarjetões. Com isso, hoje (21/07) iniciamos a aplicação do asfalto, que deverá ser finalizado já no começo da próxima semana”, detalhou Oliveira.

Ao fim do recapeamento, a pasta dará início à revisão da iluminação pública e zeladoria completa, com capinação, varrição e limpeza dos bueiros e bocas de lobo. A secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana também passará pela via, aplicando nova sinalização horizontal e reforço na vertical após o período de cura total do asfalto.

Em sua fala, o chefe do Executivo suzanense destacou a parceria do ex-deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira, que destinou R$ 3 milhões para as obras. “Sempre digo que ninguém faz nada sozinho. E essa obra é fruto de uma importante parceria da prefeitura com o sempre deputado Estevam Galvão, bem como o apoio dos vereadores. Tenho certeza que a nova pavimentação vai trazer mais qualidade de vida aos moradores e comerciantes”.