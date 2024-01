Ashiuchi acompanha posse de Augusto Melo

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, acompanhou a posse do novo presidente do Corinthians, o empresário Augusto Melo.

O prefeito publicou nas redes sociais fotos da cerimônia, que ocorreu na última terça-feira.

“Momento histórico para o nosso clube, que também contou com o anúncio do ex-zagueiro Chicão como novo coordenador de futebol do Timão e também fará integração das categorias de base com o profissional”, disse.

Ashiuchi recebeu Augusto Melo, quando ainda era candidato, em seu gabinete na Prefeitura. Ele desejou boa sorte.

“À diretoria do clube, desejo muita sorte, sucesso e vitórias! Que Deus abençoe e conte sempre com a gente!”.

Ele foi acompanhado pelo secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Júnior.

“Aqui na cerimônia de posse, no Parque São Jorge, encontrei com os amigos Dr Thales e Patrícia Cesare”.