Ashiuchi acompanha visita do presidente da Alesp ao Fórum

O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve nesta quinta-feira (17/08) com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, em visita ao Fórum da cidade. Na oportunidade, a dupla foi acompanhada pelo chefe de Gabinete do Executivo municipal e secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, sendo recebidos pelos juízes da comarca de Suzano.

Durante a visita, a comitiva foi recepcionada pelo juiz diretor Ricardo Tseng Kuei Hsu, que apresentou as instalações do prédio e reforçou os trabalhos desempenhados pela Justiça em Suzano. O encontro também contou com a presença do juizado especial Cível e Criminal da comarca, representado pelos juízes Paulo Roberto Dallan (1ª Vara Cível), Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia (2ª Vara Cível), Olivier Haxkar Jean (3ª Vara Cível), Eduardo Calvert (4ª Vara Cível), Fernando Oliveira Camargo (1ª Vara Criminal) e José Eugênio do Amaral Souza Neto (2ª Vara Criminal).

Para o deputado, o encontro tem grande relevância para a relação entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. “Agradeço a gentileza e a cordialidade do magistrado e dos servidores do Fórum, que promovem um serviço essencial para os suzanenses. Seguiremos trabalhando pela cidade, ao lado do deputado federal Marcio Alvino. Suzano pode contar com a nossa dedicação e compromisso”, disse André do Prado.

Já o chefe de gabinete e secretário destacou a importância do trabalho desempenhado pelo Fórum. “Parabenizo os juízes e os servidores do Fórum de Suzano por todo o empenho à Justiça e ao município de Suzano. Que este trabalho possa continuar se fortalecendo cada dia mais em prol dos cidadãos”, afirmou Silva.

Por fim, o prefeito ressaltou que a visita cordial reforça a união e o equilíbrio entre os poderes. “Tivemos um encontro muito positivo em que pudemos destacar a seriedade da atuação do Judiciário para Suzano e toda a sociedade. Durante a visita, pudemos conhecer as instalações e o trabalho desenvolvido no município, assegurando a garantia de direitos. Agradeço a presença do presidente da Alesp, André do Prado, que mais uma vez vem para Suzano reforçar seu carinho e dedicação ao município, e ao juiz diretor Ricardo Tseng Kuei Hsu por nos receber e proporcionar essa visita”, finalizou Ashiuchi.