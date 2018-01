Ashiuchi analisa pedido de reajuste da tarifa de ônibus de R$ 4,10 para R$ 4,95

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) está analisando o pedido feito pela Radial Transportes, responsável pelo transporte público em Suzano, sobre reajuste de 20,73% da tarifa de ônibus. O valor passaria dos atuais R$ 4,10 para R$ 4,95.

A empresa apresentou uma planilha de custos, gastos com manutenção e outros serviços.

Maior que 2017

O pedido é superior ao reajustado em janeiro de 2017, quando a tarifa de ônibus subiu de R$ 3,80 para R$ 4,10, um reajuste de 7,89%.

No ano passado, Ashiuchi havia considerado alta a primeira sugestão de aumento de 28,95% na tarifa dos ônibus municipais. No final aprovou um valor menor.

Segundo a administração municipal, a proposta de reajuste, pela Radial, foi protocolada na Prefeitura. Atualmente, Suzano tem 23 linhas.

122 veículos

A Radial opera uma frota de 122 veículos e atende cerca de 30 mil passageiros por dia.

No ano passado, as planilhas de custos, incluiam combustível (diesel), lubrificante, salários, inflação e veículo (aquisição de novos).

Na época, segundo a empresa, o objetivo era estabelecer o equilíbrio financeiro.

O decreto de reajuste poderá prevê também que o reajuste seja estendido ao transporte complementar (vans). Também o preço do Passe Escolar para ônibus, assim como transporte complementar.

Efeito de São Paulo

O aumento da tarifa é um efeito do reajuste já autorizado em São Paulo. Congelada há um ano, a tarifa básica de metrô, trem e dos ônibus da Capital paulista subirá para R$ 4 a partir de 2018.

O aumento, de 5,26%, foi definido no dia 27 de dezembro, de forma conjunta pela gestão do prefeito João Doria e pelo governador Geraldo Alckmin, ambos do PSDB. Os novos valores das passagens, que devem vigorar a partir de domingo.

Em 2017, o valor unitário das passagens ficou congelado em R$ 3,80, depois de promessa de campanha feita por Doria nas eleições de 2016. Em compensação, o valor da tarifa integrada entre ônibus e trilhos (metrô ou trem) teve reajuste de 14,8%, chegando a R$ 6,80.