Ashiuchi anuncia aquisição de 13 respiradores para Suzano

Suzano adquiriu mais 13 aparelhos respiradores na manhã deste sábado (18). O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), por meio de suas redes sociais.

Os aparelhos servem para auxiliar na luta contra o novo coronavírus (Covid-19). Foram 10 adquiridos pela prefeitura da cidade e outros três doados pela empresa Suzano Papel e Celulose.

Segundo os especialistas, os respiradores fazem a ventilação mecânica no paciente, empurrando o ar com maior quantidade de oxigênio para os pulmões, já que o Covid-19 prejudica a musculatura responsável pela respiração.

“Queria agradecer a todos pela ajuda. Esses respiradores vão somar à outras ações, como ao Hospital de Quarentena, à higienização das ruas e à telemedicina. É um grande pacote, um grande trabalho. Todo mundo focado no enfrentamento ao coronavírus”, disse o chefe do Executivo suzanense na reprodução.

A alta demanda por conta do avanço do novo coronavírus tem transformado a aquisição de respiradores em um grande desafio para as prefeituras, dada sua importância vital para a recuperação do paciente.

Até o momento, a cidade tinha 15 leitos de observação com respiradores, sendo que 10 deles estão no Pronto Socorro Municipal, um no Pronto Atendimento de Palmeiras, e outros quatro no Hospital Santa Maria – este último, particular.