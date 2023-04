Ashiuchi anuncia aquisição de 150 detectores de metais para as escolas de Suzano

“Já estão conosco, a gente já comprou. Nas escolas municipais, acho que nesta semana a gente começa a ter aqui em nossa cidade”, disse o prefeito.

A medida é uma resposta às constantes ameaças de ataques a prédios escolares e ao ingresso de alunos com armas brancas no ambiente escolar - situações que vêm acontecendo em várias localidades do Brasil e em algumas cidades do Alto Tietê, incluindo a própria Suzano.

Segundo o gestor, além dos detectores que serão implantados nas escolas municipais, outros 45 aparelhos serão doados pela Prefeitura para as escolas estaduais da cidade.

“Nós compramos agora um conjunto de réguas, chama-se Scanner, Super Scanner, detector de metal. Essa régua vai ser implantada nas escolas municipais e já conseguimos a doação para as 45 escolas do Estado, para as estaduais que temos aqui em Suzano. Vamos doar 45 para o Estado. Espero que façam o uso. Vamos fazer essa doação”, afirmou o prefeito.

Ashiuchi explicou que, caso as escolas estaduais aceitem os detectores, devem designar um funcionário para realizar as revistas. O chefe do Executivo suzanense afirmou que o uso do aparelho em escolas com crianças muito pequenas será restrito a pessoas desconhecidas pela comunidade escolar.

“É lógico que na rede municipal a gente não vai fazer com as crianças. É outro perfil, são muito pequenas. Mas chegou uma pessoa suspeita, uma pessoa estranha na escola, que não é conhecida na comunidade escolar, lógico que, se for preciso, nosso controlador de acesso vai fazer uso deste equipamento”, afirmou. “Já na rede do ensino médio, como o Scanner é muito forte, dá para passar pela mochila. Detectou, toma as devidas providências. Deve ter um local para fazer essa verificação, sem deixar o aluno inibido. Mas aí é um procedimento da rede do Estado, como a gente tem na rede municipal também”, completou Ashiuchi.

O DS consultou a Secretaria de Educação do Estado, que informou que até o momento não recebeu nenhuma informação sobre a doação dos Scanners, mas que dará um posicionamento caso isso aconteça.

Além da implantação dos Scanners, o prefeito disse que a cidade vai contratar mais 40 guardas municipais para a criação da Ronda Escolar Municipal.

“Vamos montar agora a Ronda Escolar Municipal, que vai nas escolas e será dedicada, junto com a Polícia Militar, a atender a rede municipal e também dar apoio para a rede estadual”, resumiu Ashiuchi.

