Ashiuchi anuncia criação de Coordenadoria da Mulher

"(Neste evento) Pudemos mostrar tudo o que já é feito em Suzano (sobre a proteção às mulheres). Estamos estudando este ano para, no ano que vem, termos a Coordenadoria da Mulher na cidade e, para a próxima gestão, já vamos deixar engatilhada a continuidade (da Coordenadoria) com a Secretaria Municipal da Mulher aqui em Suzano. A gente vem trabalhando firme com vários protocolos e ficamos muito felizes de, junto com o Governo do Estado, podermos promover esse trabalho que tenho certeza que é mais do que um protocolo. Ele vai salvar mulheres, vai salvar famílias", afirmou Ashiuchi.

De acordo com o prefeito de Suzano, a Coordenadoria vai pegar todas as ações em prol das mulheres que já são realizadas pelas outras secretarias para que sejam concentradas em "um único ponto focal".

"Vamos deixar preparado. É o primeiro passo para que, no futuro, a gente possa evoluir para uma Secretaria da Mulher aqui em Suzano. Já agora, para o primeiro semestre, começo do primeiro semestre, teremos a Coordenadoria", disse.

Ashiuchi espera que seja dada uma "continuidade" para sua gestão, o que deve facilitar a evolução da Coordenadoria da Mulher para Secretaria da Mulher.

"Para ano que vem, todo mundo entendendo (sobre a) continuidade da nossa gestão (se referindo às eleições e seu sucessor), tenho certeza que a gente vai poder ter uma Secretaria da Mulher atuante e trabalhando em prol do bem da mulher suzanense", finalizou Ashiuchi.

Protocolo ‘Não se Cale’ de proteção às mulheres vítimas de violência em bares e shows é apresentado

A cidade de Suzano é a primeira no estado de São Paulo a receber uma caravana para inscrições no curso que visa capacitar funcionários do comércio noturno (bares, restaurantes, etc) para lidar com o protocolo "Não se Cale", do Governo do Estado, que tem como objetivo dar respaldo às mulheres, que são potenciais vítimas de violência neste tipo de local. Em um evento realizado na tarde desta terça-feira (26) no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, em Suzano, a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, apresentou o projeto para comerciantes e autoridades da cidade. O projeto estabelece formas de acolhimento e suporte do poder público às mulheres vítimas de violência em estabelecimentos voltados para entretenimento, gastronomia e lazer. Estes estabelecimentos precisam acolher e evitar que as mulheres sejam vítimas de abusos sexuais. "A Secretaria da Mulher já está se organizando em forma de caravana para disseminar o protocolo 'Não se Cale'. Apesar de o curso ser gratuito, é obrigatório. O ponto focal do protocolo é a proteção às mulheres, trazer a consciência para esses locais, para que as mulheres sejam acolhidas e protegidas nestes segmentos", explicou a secretária. Como funciona? Os profissionais que atuam em bares, restaurantes, casas de eventos e espetáculos e similares têm até o dia 29 de setembro para se inscreverem na segunda turma do curso gratuito e obrigatório de combate à violência contra mulheres. As aulas para esses profissionais começam no dia 1º de outubro. A primeira turma iniciou o curso no início de setembro. A capacitação online só é válida com o certificado emitido pela Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher. O preenchimento do formulário é individual e leva aproximadamente cinco minutos. Basta acessar o link: https://forms.univesp.br/nao-se-cale/. Funcionários dos tipos de estabelecimentos citados têm prioridade nas inscrições. Entretanto, trabalhadores de outras áreas também poderão ocupar as 1,5 milhão de vagas disponibilizadas pelo Estado aos setores de entretenimento, lazer e gastronomia e também aqueles que atuam em áreas de segurança, assistência social e saúde. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) destacou a importância do projeto para Suzano. "É uma parceria com o Governo do Estado, na elaboração e nesta passagem para os comércios, bares e restaurantes sobre o protocolo. É muito importante colocar o bom posicionamento da nossa cidade com o Estado, e a secretária escolheu nossa cidade" disse Ashiuchi. A primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, enalteceu o projeto e disse que as mulheres suzanenses precisam "multiplicar essa informação", para que outras mulheres se sintam empoderadas. "Violência contra a mulher é algo que a gente vem há anos lutando contra isso. É uma luta diária. Estamos aqui com empresários, proprietários de estabelecimentos, advogados, representantes da população, GCM. Vamos levar para todos, para cada lugar da nossa cidade. Nós mulheres merecemos respeito, não podemos ter medo e nem ficar caladas. Peço que multipliquem essa informação, que se capacitem, falem sobre esse protocolo em toda nossa cidade. Nossa luta é diária, vamos buscar nossos direitos todo dia. Como os homens, temos direito de ir ao bar, ir ao show, se divertir sem sermos agredidas", discursou Larissa aos presentes.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) disse, em entrevista ao DS, que a cidade vai receber uma Coordenadoria da Mulher no início do primeiro semestre do ano que vem. A declaração foi dada durante a apresentação do protocolo "Não se Cale", ocorrida no início da tarde desta terça-feira (26) no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, na região central da cidade.