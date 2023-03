Ashiuchi anuncia eventos de aniversário de Suzano e novas obras para este ano

"Vamos dar início a tão esperada obra. Vamos direto lançar a pedra fundamental (início da obra), acho que dia 16 de abril que está marcado, do Terminal de Ônibus de Palmeiras. (Está) Feita a licitação. Vamos lançar a obra e a gente espera que, no prazo de 12 a 15 meses, a gente entregue o terminal pronto lá. Um ganho, um marco para a região de Palmeiras. Vai ser um grande sucesso", afirmou o prefeito.

Ashiuchi também destacou intervenções que serão feitas e entregues na cidade nas próximas semanas. Entre as obras, o prefeito falou sobre a revitalização do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que deve ocorrer a partir do mês que vem e vai possibilitar a oferta de mais de três mil formações até o final do ano. Será um "upgrade" no Saspe, segundo ele.

Também será lançado o portal Suzano Mais Emprego, que vai possibilitar que a cidade gere e encaminhe o cidadão suzanense para mais vagas de emprego.

Troca do CRAS

Durante a coletiva, Ashiuchi também falou sobre o lançamento de Central de Interpretação de Libras na cidade e sobre o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Palmeiras, que vai mudar de sede. "A região (de Palmeiras) cresce muito. Vem crescendo a cada dia. Tem muita entrega em Palmeiras, e uma das entregas é a do Cras novo lá", disse, complementando sobre um novo local também para a Residência Inclusiva na cidade. "Vamos dar um upgrade para 20 vagas".

Saúde

A pedra fundamental para a construção da Unidade Básica de Saúde do Parque do Colégio, na região da Cidade Edson, também será lançada.

O prefeito também confirmou que outras duas UBSs que ficam no Centro Expandido da cidade serão reformadas: a do Jardim Natal e a do Jardim Maitê: "Vão mais do que dobrar o espaço. Vão ser ampliadas e reformadas. É um upgrade também".

Ashiuchi destacou a assinatura de convênio para início das cirurgias no Pronto-Atendimento de Palmeiras e disse que os estudos para a construção da UPA de Palmeiras estão em fase final.

Vagas em creches

Ashiuchi anunciou a oferta de 600 novas vagas em creches no município. Segundo ele, serão cinco bairros beneficiados: Parque Buenos Aires, Miguel Badra Alto, Miguel Badra Baixo, Vila Amorim e Jardim Brasil.

"As novas vagas já estão sendo ofertadas e, até abril, a gente vai chegar neste número de 600", resumiu.

Houve também destaque no esporte, com a inauguração da nova Arena Esportiva, que fica no Jardim Vitória.

A previsão de entrega é para abril. Ainda neste primeiro semestre, o prefeito quer entregar também o Centro de Iniciação ao Esporte. A unidade está sendo construída no Jardim Santa Inês.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), fez um balanço das obras que estão sendo realizadas na cidade. Em entrevista coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (24) no Cineteatro Wilma Bentivegna, o chefe do Executivo suzanense afirmou que o lançamento da "pedra fundamental" do Terminal de Ônibus de Palmeiras acontecerá no dia 16 de abril.