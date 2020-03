Ashiuchi anuncia fechamento de parques, tabacarias e bares a partir deste fim de semana

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) anunciou nesta sexta-feira, 20, o fechamento de locais públicos e de grande aglomeração, como o Parque Max Feffer, tabacarias, bares e danceterias, a partir deste final de semana em Suzano. Além disso, recomendou o encerramento temporário das atividades de lojas de roupas, restaurantes e outros segmentos não essenciais.

As mudanças na cidade foram decididas após reunião envolvendo Ashiuchi, secretárias municipais, Associação Comercial e Empresarial (ACE) e o Sindicato do Comércio Varejista da Região (Sincomércio).

Nas redes sociais, Ashiuchi, ainda, falou sobre as medidas para que a suspensão das atividades de comércios da cidade não prejudiquem os empresários. Uma delas é que as taxas de licença de funcionamento e o pagamento das parcelas do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de abril, maio e junho serão prorrogadas. Ou seja, o comerciante poderá quitar o imposto até o dia 15 de dezembro, sem juros e correção.

Além disso, o prefeito iniciou, em conjunto com a ACE e o Sincomércio, tratativas para que a crise provocada pelo coronavírus não impacte em demissões no comércio suzanense.

" (as medidas são) para ter um sucesso no enfrentamento a essa crise, que não só afeta os comércios e trabalhadores. Em Suzano, estamos fazendo a nossa parte. Novas deliberações poderão ser dadas ainda e serão divulgadas com transparência", finalizou Ashiuchi, em vídeo divulgado nas redes sociais.