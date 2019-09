Ashiuchi anuncia melhorias na SP-31, Duchen e Santa Casa

Em seu pronunciamento durante a inauguração da praça da Baruel, nesta sexta-feira (27), o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) destacou que a Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) está recebendo melhorias e a Estrada da Duchen vai começar a receber novas intervenções em breve. “Estive acompanhando a licitação para as obras no local e já saiu os valores das empresas. Esperamos que as tramitações sejam concluídas em breve”, afirmou.

O prefeito disse ainda que para a primeira quinzena de outubro, haverá o anúncio do investimento de cerca de R$ 9 milhões para custeio de maquinários para infraestrutura da cidade, além da divulgação de pavimentação de bairros do distrito de Palmeiras, como Jardim Ikeda e Jardim Planalto.

Já o deputado federal Marcio Alvino anunciou R$ 6 milhões de reais para a Saúde de Suzano. “Nesta sexta-feira (27/09) tivemos a liberação para envio de três milhões à Santa Casa de Suzano e, até o final do ano, pretendo encaminhar mais três. Desta forma, vamos totalizar o envio de seis milhões de reais para a saúde suzanense. Sei que essa verba será muito bem aplicada e que vai ajudar o município”, afirmou.

Origem

As origens de Suzano remontam ao final do século 17 e estão distantes do atual centro da cidade, na região do Baruel – nome de uma das primeiras famílias que se instalaram no que seria hoje o distrito de Palmeiras.

Participação

Na inauguração do Baruel, também estiveram presentes os deputados estaduais André do Prado e Estevam Galvão de Oliveira; a presidente da Câmara Municipal, Gerice Lione, e os vereadores Rogério Gomes do Nascimento, Neusa dos Santos Oliveira, Joaquim Rosa, Jaime Siunt, Leandro Alves Faria, Edirlei Junio Reis, Antonio Rafael Morgado, Max Eleno Benedito e Denis Claudio da Silva. Também marcaram presença a neta da homenageada Magdalena Castro Paiva e a bisneta Rita Paiva; o casal festeiro da 103 Festa do Baruel, Derlei Dourado e Rosana Cusma; os padres Luiz Hidalgo e Luiz Ricardo, bem como os secretários municipais André Loducca (Desenvolvimento Econômico), Arnaldo Marin Júnior (Esportes e Lazer), Antonio Wenzler (Segurança Cidadã), Marcelo Prado (Comunicação Pública), Luis Claudio Rocha Guillaumon (Saúde), Murilo Inocencio (Assistencia e Desenvolvimento Social), Leandro Bassini (Educação), Edson Gianuzzi (Meio Ambiente) e Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), assim como o controlador-geral do Município, Fatimo Rodrigues, e o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo.