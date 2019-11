Ashiuchi anuncia prováveis datas para entrega da Marginal do Una

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) confirmou que as obras da Marginal do Una serão entregues, provavelmente, entre os dias 13 e 15 de dezembro deste ano. O anúncio foi feito em entrevista após solenidade para entrega de medalhas a militares, no Cineteatro Wilma Bentivegna, em Suzano.

O chefe do Executivo suzanense ainda afirmou que a via contará com "quatro ou cinco câmeras" da Central de Segurança Integrada (CSI) da cidade. Elas ficarão localizadas em "pontos estratégicos" da via.

"Estamos correndo com a obra. Ela estava programada para fevereiro. A Marginal do Una será entregue com lâmpadas novas, monumentos, pavimentação, pintura, monitoramento e paisagismo", explicou Ashiuchi.

Estágio da obra

Segundo a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) de Suzano, tanto a preparação do solo para receber a infraestrutura e a implantação de muros de arrimo já foram realizadas. No momento, a obra recebe a última camada de material e compactação do pavimento para receber o asfalto. Postes de iluminação estão sendo instalados e a implantação de calçadas está em fase final.

O custo da obra é de R$ 10.199.893,71 e a requalificação está sendo feita ao longo dos 4,5 quilômetros, revitalizando toda a parte viária.

Rui Barbosa

O prefeito de Suzano ainda falou sobre a Rua Rui Barbosa, que é um dos principais corredores de ônibus da cidade. Segundo Ashiuchi, a obra vai ser entregue nos próximos dias.

"Estamos trocando as lâmpadas antigas pelas de LED e pintando as vias. Vai ser entregue nesta semana inteira, completa e nova. É um corredor de ônibus importante, que vai valorizar o Centro da cidade", disse o prefeito.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, detalhou como está a obra.

"Já passamos a primeira demão de tinta nas lombadas. Fizemos rampa de acessibilidade na esquina com a Barão (Rua Barão do Rio Branco). Ainda vamos arrumar calçadas e guias. Até terça ou quarta, a gente termina a pintura", explicou o secretário.