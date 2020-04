Ashiuchi anuncia retomada das obras do Hospital Regional

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) anunciou a retomada das obras do Hospital Regional de Suzano, localizado no terreno entre a rua Sete de Setembro e a Avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador. De acordo com o prefeito, a empresa contratada para dar andamento a construção já está no local, realizando serviço de limpeza da área.

A retomada da obra foi possível por meio de uma tratativa com a Caixa Econômica Federal, Governo Federal, Prefeitura e com a antiga empresa que estava com a licitação e com a nova empresa contratada. "Aquilo que ia ser burocraticamente impossível esse ano, foi possível ser feito. E nós já retomamos a obra. Estão fazendo o estudo do solo e algumas coisas a mais, e a obra vai ser retomada", comemora, em entrevista ao vivo ao DS no Instagram, na última quarta-feira.

De acordo com a Prefeitura, a obra está avaliada em R$ 28 milhões, sendo R$ 4 milhões custeados pelo município e o restante pela União. A área do futuro hospital tem 45 mil metros quadrados. A primeira fase da construção vai erguer um pronto socorro de urgência e emergência. O espaço está preparado para receber outras fases, com a construção de leitos e espaço para demais especialidades.

Obras na saúde

Apesar do ritmo mais lento na quarentena, as obras na cidade não pararam. De acordo com Ashiuchi, grande parte das reformas e obras nos equipamentos de saúde da cidade estão finalizadas. Entre essas obras está a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Amorin e a reforma do Pronto Atendimento de Palmeiras. Na Santa Casa, a reforma da cozinha da unidade já foi finalizada e o telhado será refeito em breve.

No Pronto Socorro Municipal Adulto, a reforma e ampliação também foram realizadas na unidade, e o novo PS Adulto segue com as obras. A unidade deve ser entregue em maio, segundo o prefeito. O PS Infantil também passou por uma reforma. A UBS do Jardim Dona Benta deve passar por reparos em breve, assim como a Clínica da Família no Jardim Revista que deve ser entregue até o início do segundo semestre.

Outras obras

Além das obras na saúde, o prefeito falou sobre a ações realizadas em outras áreas. "O Dona Benta, todo aquele complexo que por anos afetou o trânsito da região norte, está pronto. Foram feitas as rotatórias, pavimentação, foi tudo arrumado". Além disso, as obras na Estrada do Areião continuam. No Jardim Varan, o serviço de pavimentação está sendo realizado pelas equipes, e até o fim do mês, as obras na Estrada do Duchen devem ser iniciadas, além de serviços manutenção asfáltica espalhados pela cidade.