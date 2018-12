Ashiuchi anuncia revitalização do trevo do Dona Benta em Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) anunciou, na manhã desta segunda-feira (10) durante coletiva de imprensa, as obras de revitalização do trevo do Dona Benta, bairro localizado na região norte da cidade. Na ocasião, Ashiuchi assinou a ordem de serviço para os inicio das obras que devem começar a partir do dia 7 de janeiro.

A data foi escolhida justamente para não atrapalhar o comércio local com as vendas de fim de ano. Além disso, será entregue aos moradores e comerciantes, a partir do dia 15 desse mês, um folder explicativo sobre as obras que ocorrerão no local.

"Estamos respeitando os comércios e os moradores daquela região e já avisando sobre as obras. Tínhamos a possibilidade de iniciar as obras hoje, porém, para não deixar aquela região ainda mais caótica, resolvermos adiar as obras para o começo de janeiro que é uma época mais tranqüila", informa o prefeito.

O investimento total da obra será de R$ 507 mil, sendo R$ 394 mil de emenda parlamentar do deputado federal Guilherme Mussi (PP) e R$ 113 mil de contrapartida da Prefeitura. As obras devem ser finalizadas até o fim do primeiro semestre de 2019. O objetivo da obra é deixar o trânsito da região mais seguro e organizado. Para isso, o trecho da Avenida Francisco Marengo será alargado e o trânsito organizado em três faixas. As calçadas serão revitalizadas e rampas de acesso serão implantadas. Dois novos pontos de ônibus serão inseridos no trevo, um para as linhas em direção ao Centro e o outro para as linhas em direção aos bairros. Além disso, semáforos e placas de sinalização (horizontal e vertical) serão colocadas.

A empresa responsável pelas obras e ganhadora da licitação é a Cerqueira Torres.

Também está no cronograma a construção de uma alça de acesso para a utilização de quem sai do bairro e a instalação de um semáforo que vai ajudar a tornar a conversão mais fácil e organizada, além de beneficiar os quase 10 mil pedestres que precisam atravessar a avenida diariamente. A população contará ainda com paisagismo e vagas de estacionamento.

Já os pontos de ônibus existentes serão realocados, sendo que um será instalado na avenida Francisco Marengo e outro na rua Orlando Fava, para quem utiliza as vias sentido bairro. Ao todo, serão contemplados 37 veículos do transporte público, entre vans e ônibus, bem como os mais de 20 mil automóveis, caminhões e motocicletas que passam pelo local.

O secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, citou alguns dados sobre o trânsito daquela região e a importância da obra para um tráfego melhor. "Essa obra é muito necessária por causa do grande fluxo de veículos e pessoas que transitam pelo local, são cerca de 20 mil carros diariamente e cerca de 10 mil de pessoas andando a pé pelo local", conta.

Já o secretario de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, enfatizou os principais pontos positivos da revitalização: pedestre, transporte coletivo e melhora da mobilidade urbana. "A geometria pensada juntos a outras pastas vem para garantir melhor fluidez nesse espaço, sejam de quem está passando por ali ou de quem está indo até o Centro", diz.

O anúncio foi feito no Cineteatro Wilma Bentivegna e contou com a presença do prefeito, dos secretários Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana), Ari Serafim Barbosa (Manutenção e Serviços Urbanos) e Marcelo Prado (Comunicação Pública).