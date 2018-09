Ashiuchi anuncia ‘Rota Municipal’ e monitoramento até dezembro

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) confirmou nessa segunda-feira (10) á tarde, durante o “DS Entrevista”, a implantação de uma Rota Municipal (Romu) e da instalação do sistema de monitoramento de segurança – contará a princípio com 50 câmeras – em Suzano. Segundo o chefe do Executivo, a previsão de início dos serviços é até dezembro deste ano. Ele ainda contou como foi à viagem e as conquistas trazidas da China.

De acordo com Ashiuchi, os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) estão passando por treinamento no momento. Contudo, ele não divulgou quantos homens e veículos serão destinados a este projeto. “ Montei uma equipe especial que fará uma ronda ostensiva. Fora isso, terá a ajuda maior da Polícia Militar (PM), Polícia Civil, do Canil da GCM, entre outros”, explicou.

Em relação ao sistema de monitoramento, o prefeito destacou que deseja o quanto mais rápido o projeto. “Estou correndo para, se Deus quiser, entregar até dezembro. Não vou deixar para 2020”. Os trabalhos de segurança acontecerão no antigo espaço da Câmara Municipal – especificamente nos gabinetes dos vereadores -, que fica em baixo da Prefeitura. O local já passa por reformas. “Não se tinha na cidade um sistema como este. A princípio serão de 40 a 50 câmeras. No entanto, o monitoramento também poderá se adequar a câmeras do comércio de Suzano por meio de códigos”, frisou.

Ashiuchi também relembrou que há dois projetos de segurança a serem instalados no município: armamento da GCM e do Detecta. “A guarda está sendo armada e há um concurso para formar mais homens. Não era armada e todo gestor tem que ter essa escolha. Do outro lado, o pessoal não vê a cor da farda, não posso deixar pais e mães de famílias sem a devida proteção para trabalho e defender aqueles que precisam do serviço, que é a população suzanense”.

Viagem à China

O prefeito de Suzano passou quatro dias, na última semana, na China. No País asiático, ele assinou um tratado de cooperação com Xiashan. “Foi uma viagem a trabalho muito rápida por Pequim, Weifang e Shangai, mas que trouxe grandes resultados. A assinatura do tratado foi um deles”. A iniciativa tem por objetivo garantir parcerias entre as cidades nos setores de desenvolvimento econômico e tecnológico, além de valorizar o intercâmbio cultural.

Além disso, Ashiuchi disse que tirou grandes lições na China e que podem ser aplicadas em Suzano. “Vi um País da elite mundial, com grande desenvolvimento no esporte, cultura, indústria e tecnologia no geral. Principal lição é que temos de ter realmente, e que as eleições tragam isso, um Brasil mais sério e com vontade de fazer as coisas, essencialmente na base, que é a cultura e a educação”.