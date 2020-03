Ashiuchi anuncia supermercados fechados aos domingos e delimitação de pessoas

Os hipermercados, supermercados e atacadistas de Suzano não irão abrir aos domingos a partir de hoje. Isso por conta de um novo decreto o qual busca aumentar a prevenção contra o coronavírus. As novas medidas foram anunciadas nas redes sociais pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).

O decreto determina cuidados mais rigososos quanto à circulação de pessoas. Dentre as medidas, além do fechamento aos domingos, os estabelecimentos deverão colocar profissionais qualificados para verificar a febre dos clientes na entrada das lojas; delimitar o número de pessoas para evitar aglomerações; demarcar o solo na distância de um metro entre cada cliente na fila dos caixas; além de reforçar a higienização do local e disponibilizar aos funcionários máscaras e álcool em gel a todos os caixas e pessoas com atendimento direto ao público.

Ashiuchi diz que as medidas foram tomadas após um alinhamento de ideias discutidas para prevenção da doença na cidade envolvendo Ministério Público, Associação Comercial e Empresarial (ACE) e Câmara de Vereadores.

"Essas novas medidas também levam em consideração que, em menos de 24 horas, o Brasil registrou mais 20 mortes e cerca de 500 pessoas infectadas pelo Covid-19 nesta quinta-feira. Nosso objetivo é também de resguardar os profissionais dos referidos estabelecimentos. Pedimos a compreensão e a colaboração de todos", finalizou Ashiuchi, em texto publicado nas redes sociais.

FISCALIZAÇÃO

O Procon de Suzano irá verificar as denúncias enviadas sobre os preços abusivos. Confirmada a irregularidade, o estabelecimento será notificado.