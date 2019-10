Ashiuchi apoia projeto de ciclovia na Avenida Brasil, mas vê necessidade de recursos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), afirmou que a Prefeitura poderá projetar uma ciclovia na Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso à cidade de Poá. A declaração foi dada durante o DS Entrevista.

Segundo Ashiuchi, "caso haja verba, é possível fazer uma ciclovia na avenida". O chefe do Executivo suzanense, no entanto, diz que implantação seria feita com pintura e sinalização, sem a retirada do canteiro central, já que "o custo seria maior".

A Avenida Brasil passará por revitalização. Segundo o prefeito, serão usados R$ 4 milhões de emendas para a obra. O deputado estadual Estevam Galvão (DEM) já enviou R$ 1 milhão desse valor, e está trabalhando para que a cidade receba o restante.

"Sempre que a verba chega, a gente faz a obra até concluir. É feito o cadastro, licitação e depois dá continuidade ao projeto", afirmou.

O povo

Suzano conta com uma ciclovia na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, além do maior bicicletário entre as estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Muitos ciclistas afirmam que a Avenida Brasil é larga e cabe uma ciclovia.

Uma possível implantação, mesmo que seja apenas pintada, é vista com bons olhos por ciclistas, moradores e comerciantes próximos à via. Celso Santos, 44, diz que a ciclovia fará com que as pessoas usem bicicletas com maior frequência.

Ele afirma que o número de ciclistas atualmente é baixo na Avenida Brasil e que alguns deles acabam arranhando os carros da loja na qual é proprietário. "Passam e arranham às vezes, porque estão olhando para a rua, que é a maior preocupação. Com um projeto desses, os carros terão que respeitar a ciclovia", conta.

O professor Alan Soares, 26, tem medo de andar de bicicleta pela Avenida Brasil. Além de os carros andarem em alta velocidade, ele precisa andar pelo meio da rua por falta de espaço. "Os motoristas não respeitam. Já me machuquei todo perto da estação, porque o cara me derrubou e depois saiu, e eu precisei de ajuda de outras pessoas", relata.

"Uma ciclovia ajudaria muito, porque algumas pessoas jogam o carro em cima. Eu priorizo a segurança, uso capacete e luvas, mas mesmo assim é perigoso", completa.

Paulo Sena, 34, conta que já derrubou dois ciclistas acidentalmente por andarem de bicicleta na contramão. Ele vê a implantação do projeto como "essencial" por conta dos perigos que a via oferece. "Falam que andam na contramão por conta da segurança. Quando aconteceu aquela situação (de derrubar os ciclistas), eles nem contestaram porque sabiam que estavam errados. A ciclovia pode evitar esse tipo de acidente", afirma o vendedor.