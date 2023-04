Ashiuchi apresenta demandas à Secretaria de Meio Ambiente

O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve nesta segunda-feira (03/04) em visita à Secretaria de Estado de Meio de Ambiente, Infraestrutura e Logística para apresentar demandas de Suzano.

O encontro com a chefe da pasta, Natalia Resende, foi intermediado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado.

Na oportunidade, Ashiuchi destacou os avanços e desafios da cidade, além de pontuar futuros projetos planejados para Suzano. Entre os principais assuntos abordados pelo chefe do Executivo suzanense estão o plano de desassoreamento de rios que cortam o município, a ampliação da rede de saneamento e também a pavimentação de estradas vicinais.

Ashiuchi também reforçou à secretária a importância da implantação da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). De acordo com o prefeito, o projeto é um compromisso firmado não só com o município, mas com todo o Alto Tietê.

“Estamos trabalhando muito com o governo do Estado para tirar mais essa ideia do papel, garantindo mais acesso e facilitando a logística para toda a região. A implantação da alça na SP-66 vem para beneficiar não só Suzano, mas também outras cidades vizinhas, como Poá, Itaquá e Mogi das Cruzes. Seguimos confiantes nessa iniciativa e muito empenhados, contando com o apoio do deputado André do Prado e do governador Tarcísio de Freitas”, destacou. O assessor da secretaria, José Messina, também participou do encontro.