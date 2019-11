Ashiuchi apresenta obras, dados de empregos e sugere parcerias com 120 empresas

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu na tarde desta quinta-feira (28/11) com cerca de 120 empresários do distrito do Boa Vista para apresentar os trabalhos realizados na região e para acolher pedidos de melhorias para a cidade. O encontro ocorreu no bairro Vila Maria de Maggi e contou com a apresentação do projeto “Abrace Suzano”, idealizado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Loducca.

Com início às 12h30, o encontro serviu para apresentar os trabalhos realizados pela prefeitura, principalmente na seara empresarial. “Além da geração de emprego e do estreitamento de laços com empresários e comerciantes, nossa pasta vem promovendo outros projetos também nas áreas de Turismo e do incentivo ao empreendedorismo. Neste ano, realizamos ainda o ‘Abrace Suzano’, que consiste na parceria entre as empresas e a prefeitura para revitalização de espaços e manutenção de equipamentos públicos”, contou Loducca.

Em seguida, foi a vez do diretor de Programas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Luciano Máximo, falar sobre os trabalhos do Governo do Estado. “Estamos em uma atuação constante para formação de pessoas para o mercado de trabalho, de acordo com as demandas por região. Nossa expectativa é de atingir a marca de cem mil pessoas capacitadas durante os quatro anos de gestão do governador João Doria, ao passo em que iremos investir mais de R$ 2 bilhões”, contou o representante do Estado.

Por fim, o chefe do Executivo suzanense apresentou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que mostram Suzano na liderança da geração de empregos formais no Alto Tietê. “Eu vim da iniciativa privada e trago esse dinamismo para o Poder Público. A nossa cidade tem uma média mensal de 387 vagas criadas, o que representa 65,3% do total da região. O que peço a vocês é que continuem a gerar oportunidades para quem é da cidade e coloco a prefeitura à disposição em seus diversos setores. Queremos continuar a colaborar com o desenvolvimento para que Suzano continue andando para frente”, declarou Ashiuchi.

Na oportunidade, o prefeito lembrou do que foi realizado no distrito, como a inauguração da Estratégia da Saúde da Família (ESF) do Jardim Revista, o recapeamento das avenidas Vereador João Batista Fitipaldi e Francisco Marengo, assim como na estrada Portão do Honda, e a troca de iluminação pública, além das obras do Centro de Iniciação ao Esporte, no Jardim Santa Inês, da obra no Trevo do Jardim Dona Benta, que está prestes a ser concluída, e da esperada Marginal do Una, que será entregue até o fim deste ano.

Ainda na reunião, o empresário Mannie Liu, diretor-executivo do Hospital Santa Maria, também anunciou a ampliação dos trabalhos, com a criação de uma clínica especializada que vai ficar em frente à unidade de saúde, no prédio que abrigava um supermercado. Já o sócio-gerente do Magic City, Paulo Kenzo Uemura, falou da parceria com o Fundo Social de Solidariedade, com abertura do parque para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, para pessoas com deficiência e para crianças assistidas por entidades assistenciais. “Inclusive, a gente realizou um evento no último final de semana, o Splash Music, com a presença do DJ Alok, e arrecadamos mais de 3 toneladas de alimentos que serão destinados ao Fundo Social de Suzano”, contou.

Também estiveram presentes o vice-prefeito Walmir Pinto; o diretor de Programas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Luciano Máximo; os secretários municipais Leandro Bassini (Educação), Said Raful (Governo), Elvis Vieira (Planejamento Urbano) e Murilo Inocencio (Assistência e Desenvolvimento Social); o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Fernando Fernandes; o presidente Rotary Club de Suzano, Alberto Hideiyuki Kariya; o padre da Paróquia Santa Rita de Cássia e fundador do Instituto Virtutis, Luis Alberto Hidalgo; e o pastor da Assembleia de Deus – Ministério do Madureira, Gilberto de Paula.