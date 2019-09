Ashiuchi apresenta projeto de ‘complexo social’ ao Estado

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), apresentou o projeto do ‘complexo social’ à secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Célia Parnes, durante reunião realizada na última quarta-feira (4) na sede do órgão, na capital paulista. Na oportunidade, também foi discutido o interesse de transferir a unidade do Bom Prato ao prédio do antigo Restaurante Popular, no centro.

De acordo com o chefe do Executivo suzanense, o encontro serviu para falar da junção dos serviços oferecidos pela prefeitura na área social em um só lugar, com o objetivo de facilitar a vida dos cidadãos. “Aproveitei também para formalizar o pedido da mudança do Bom Prato, que hoje está no Parque Maria Helena, para o antigo prédio do restaurante popular, no centro. Ficando, desta forma, dentro do ‘quarteirão social’, um complexo repleto de serviços assistenciais. Além disso, o local é próximo à estação de trem de Suzano e tem grande movimento”, explicou.

Ashiuchi disse ainda que Célia Parnes sinalizou como positivo a mudança e que, a partir de agora, o projeto segue para estudos de ambiente e de estruturação, bem como de capacidade técnica. “Em análise rápida, conferimos que o espaço do antigo Restaurante Popular é quase quatro vezes maior, tendo, inclusive, a chance de aumentar o número de atendimentos, que hoje é de 1,2 mil almoços”, destacou.

Outras parcerias

Ainda na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, o prefeito também participou de uma reunião com o diretor de Relações Governamentais da América Latina e do Caribe da Kimberly-Clark, Jorge Lima, e com a diretora de Recursos Humano da empresa, Alessandra da Costa Morrison.

A agenda foi pautada pela parceria entre Suzano e a instituição privada no que tange a ações e projetos sociais que possam beneficiar as famílias que mais precisam. “Quero agradecer a secretária Célia pela receptividade e à Kimberly-Clark pelo apoio que vem oferecendo. Também agradeço o governador João Doria por toda ajuda e preocupação com a cidade de Suzano”, concluiu Ashiuchi.