Ashiuchi articula vinda de condomínio industrial com 7,5 mil empregos

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) afirmou nesta quarta-feira (10), em conversa no ‘DS Entrevista’, a possível vinda de um condomínio industrial para Suzano. O projeto, que ainda está em fase de estudos, poderá gerar cerca de 7,5 mil empregos a médio prazo. Além do tema de geração de empregos, o republicano falou sobre questões de saúde, mobilidade urbana e segurança.

Ashiuchi revelou que a idéia é que o condomínio industrial seja voltado a empresas e indústrias. Segundo ele, o projeto “está bem encaminhado” e irá “por um gás na econômica da cidade”. O republicano, porém, não revelou aonde este empreendimento será construído, tampouco se há conversas encaminhadas com alguma empresa.

Conforme publicado pelo DS, em setembro, o prefeito viajou para China, em busca da vinda de novas empresas para cidade.

“Suzano, aos poucos, vem retomando seu patamar. Iremos lutar juntos, com a possível reeleição, do Márcio França”, disse o prefeito, que frisou estar convicto de que, caso seja eleito, França poderá olhar mais para o Alto Tietê.

Ashiuchi falou que a cidade aumentará o número de equipamentos de saúde. “Suzano passará de 23 para 28 pontos de saúde, equipamentos voltados à saúde suzanense. Também estamos vendo para que o Hospital das Clínicas seja de postas abertas”.

Perguntado sobre a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, o prefeito foi enfático ao afirmar que a cidade herdou uma dívida.

“Quando prefeito, o Marcelo Candido deixou com 80% para que, enfim, o Paulo Tokuzumi terminasse. Mas, não sei o que houve e regrediu. A unidade foi destruída. Quando fui a Brasília, descobrimos que a cidade herdou uma dívida devido não ter entregado. Mas tentaremos liquidá-la e, assim, dar um destino”, revelou.

Durante o bate-papo, Ashiuchi falou ainda sobre questões de Mobilidade Urbana, como asfaltar o lado Norte da cidade.

Piscina

Outro ponto abordado pelo prefeito foi a entrega da piscina do Parque Max Feffer. “Venho de antemão convidá-los para a entrega. Antes, era um equipamento vandalizado. Agora, a gente mudou o aspecto e entregaremos à população. Teremos mais de 3 mil alunos. Durante a entrega, teremos a presença ilustre de um medalhista suzanense, o Felipe França”. O evento está marcado para o dia 20, às 10 horas da manhã.

A entrevista completa do prefeito Rodrigo Ashiuchi pode ser assistida no portal do Diário de Suzano (www.diariodesuzano.com.br).