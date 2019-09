Ashiuchi assina acordo com cooperativa de reciclagem

O prefeito Rodrigo Ashiuchi assinou nesta quarta-feira (25) um contrato de cooperação entre a Prefeitura de Suzano e a Cooperativa de Trabalho em Reciclagem Unidos Venceremos (Univence). A medida reconhece e valoriza a atividade desempenhada pelos catadores cooperados no município, com atuação direta na Central de Triagem, localizada no Jardim Colorado. A expectativa é de que o acordo seja mais um instrumento de incentivo à reciclagem e cuidado com o meio ambiente.

A assinatura ocorre depois de um trabalho diligente desempenhado entre as Secretarias de Meio Ambiente e de Assuntos Jurídicos. “Tudo isso cria ensejo para avançarmos. Estamos com motivação para fazer mais e melhor, inclusive, fomentando a reciclagem a partir de um documento que nos dá condições de oficializar a atividade da cooperativa”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi. Ele comemorou a medida e disse ser mais um importante passo dado pela pasta, que também atua pela aprovação do novo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Para o presidente da Associação Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (Ancat), Roberto Rocha, Suzano se destaca como uma das poucas cidades a dar este apoio. “Estamos à disposição para somar com o município, que agora conta com uma ferramenta oficial para estabelecer parcerias com empresas e condomínios para a coleta seletiva”, comentou. Já a presidente da Univence, Alessandra Vieira, afirmou que o acordo é um sonho realizado: “É deste trabalho que tiramos nosso sustento. Agradeço o incentivo para ampliarmos nossa atividade”.

A engenheira ambiental Giovana Hamada, principal responsável pela tramitação do documento, agradeceu à administração municipal pela articulação jurídica. “Há sete anos recebi esta missão na prefeitura e agora, finalmente, concretizamos este projeto de reconhecimento e valorização da categoria, historicamente estigmatizada”, destacou.

O chefe do Executivo também exaltou a conquista. “Quero que Suzano seja referência neste tema, um caso de sucesso. É uma parceria para que, no futuro, possamos ter um trabalho padronizado. Para isso, nosso desafio agora é divulgar a novidade e estimular adesão à cooperativa, para que cada vez mais catadores se organizem, com eficiência na atividade. Tenho orgulho de ser parceiro dos cooperados”, concluiu Ashiuchi.