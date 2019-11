Ashiuchi autoriza início da reforma da UBS do Parque Maria Helena Ato ocorreu nesta segunda-feira (4), durante vistoria no posto; as intervenções vão começar na próxima semana

Por de Suzano 04 NOV 2019 - 22h37

Ato foi acompanhado pelo secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, e pelos vereadores Max Eleno Benedito e Neusa dos Santos Oliveira Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, assinou nesta segunda-feira (4) a ordem de serviço para reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Isaack Oguime, no Parque Maria Helena, durante visita ao local. O imóvel irá passar por diversas intervenções estruturais a partir da próxima semana. O ato foi acompanhado pelo secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, e pelos vereadores Max Eleno Benedito e Neusa dos Santos Oliveira. Os dois parlamentares destinaram uma emenda em conjunto de R$ 150 mil para este serviço. O total do investimento é de R$ 201.735,98, sendo R$ 51.735,98 da administração municipal. A empresa responsável pela obra é a AC Melko Engenharia. Na oportunidade, o grupo fez uma vistoria pelo prédio. A UBS Doutor Isaack Oguime passará por pintura; manutenção no telhado; reparos de portas e janelas; revisão da parte elétrica e hidráulica; melhoria da iluminação, com a troca das lâmpadas antigas por outras de LED; ampliação da área para depósito de material de limpeza (DML); e instalação de uma nova identificação visual. O processo licitatório da obra foi lançado pelo chefe do Executivo durante inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF) Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, em agosto deste ano. “Mais uma ótima notícia para a Saúde de Suzano. A obra vai trazer um atendimento melhor para toda essa região, que há anos aguarda por melhorias, assim como foi feito em outros postos na nossa gestão. Peço paciência à comunidade, pois o serviço é para o bem de todos”, ressaltou.

