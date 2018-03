Ashiuchi autoriza início das obras de recuperação da Av. Francisco Marengo

Foi assinado nesta terça-feira (6), pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), a ordem de serviço que dará início às obras de recapeamento da Avenida Francisco Marengo, localizado na Região Norte de Suzano. No total, serão recapeados quase 3 quilômetros de via a um custo de R$ 1,2 milhão. O recurso é proveniente do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), do governo do Estado.



As obras terão início nesta quarta-feira (7) no trecho entre o rio Tietê e a Avenida Jaguari. A segunda etapa, entre a Avenida Jaguari e a rotatória próxima à empresa Kimberly Clark Brasil terá seu inicio após a finalização do primeiro trecho. A licitação deste trecho ainda será feita. O prefeito garantiu que os dois contratos estarão “amarrados” para que a continuação das obras não sejam prejudicadas.



Além do recapeamento, algumas intervenções serão feitas na via, principalmente próxima da empresa Kimberly. "Recuperemos um dinheiro que estava perdido desde 2014, que é o investimento de R$ 1,5 milhão. Temos também uma parte, em torno de R$ 600 mil, que será colocado dentro da obra, e temos R$ 300 mil de economia de reformas do primeiro trecho. No momento, estamos esperando uma parceria com a empresa Kimberly para fazer intervenções próximas ao local, localizado no fim do largo Dona Benta" explica.



De acordo com o Ashiuchi, a obra é de grande importância para a cidade e para os 120 mil moradores daquela região. "Vamos conseguir fazer de ponta a ponta a avenida. Vamos colocar asfalto novo e parar de ficar só tapando buraco, vamos dar a devida sinalização, vamos trocar as lâmpadas por LED", acrescenta.

Sobre a previsão da obra, o republicano explicou que tem intenção de entregar as duas etapas das obras até dezembro deste ano. "Não é uma promessa, mas eu vou tentar diminuir o tempo de obras da mesma forma que diminuímos as obras da Sabesp em 50% do tempo. Eu quero tentar entregar até o fim do ano toda a avenida, até a Kimberly".



A cerimônia aconteceu na 4ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) e contou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o deputado estadual André do Prado (PR); o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, o Ari do Posto; o secretário executivo da Fumefi, Winderson Anzelotti e o Secretário-chefe da Casa Civil de São Paulo, Samuel Moreira, representando o governo estadual.



O secretário-chefe da Casa Civil salientou a importância da gestão correta dos recursos do município. Ele parabenizou as ações que o prefeito vem realizando na cidade e adiantou que os últimos procedimentos para a liberação de verba para a Marginal do Una já estão sendo feitos.



A obra está orçada em R$ 12 milhões e a verba virá da Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP).