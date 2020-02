Ashiuchi busca soluções para construção da alça do Rodoanel

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu na manhã de ontem com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Antonio Roque Citadini, para tratar da liberação da construção de uma alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

O encontro ocorreu na sede do órgão, na capital paulista.

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense apresentou os documentos com a liberação para construção da alça e mostrou o projeto técnico.

“Em 2018, recebemos a liberação para o início das obras. Desde então, estamos buscando apoio com os prefeitos e deputados da região e com o Governo do Estado de São Paulo. Como parte do processo está aqui no TCE, viemos pedir um posicionamento, até para que essa história seja resolvida tão logo”, detalhou.

Sem Impedimentos

Em seguida, Roque Citadini declarou que não há impeditivos por parte do TCE para construção da alça em Suzano e que vai convocar membros da concessionária SPMar para esclarecimentos.

Datado de 2011

“O projeto é datado de 2011 e, no documento, há a exigência de construção da alça de saída do Rodoanel na SP-66, em Suzano.

Custeado

Desta forma, como o projeto será custeado por eles (concessionária), vamos pedir explicações quanto ao início das obras.

Reforço que não existe nenhum ‘entrave’ acarretado pelo TCE”, declarou.

A partir de agora, o TCE vai tratar da construção com a concessionária SPMar e com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Em paralelo, Ashiuchi deve voltar a pedir apoio do governo estadual.

“Parte dos documentos do projeto da alça em Suzano está aqui no TCE, porém, isso não impede a concessionária de realizar a construção. Vamos continuar acompanhando e trabalhando pela celeridade para o início desta obra. Queremos solucionar esta história, assim como fizemos com a Arena Suzano e com a Marginal do Una”, concluiu o prefeito.