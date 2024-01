Ashiuchi cobra de secretário estadual projeto de obras da alça do Rodoanel

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu nesta quinta-feira (18), na sede do Poder Executivo municipal, o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, para tratar sobre o projeto de implantação da alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), na avenida Major Pinheiros Fróes (SP-66). A expectativa é de que o projeto executivo seja feito pela concessionária SPMar, com início das obras ainda para este ano.

Demanda antiga da região, a construção da alça de saída do anel viário tem sido objeto de discussão por parte de Ashiuchi, visando promover uma significativa melhoria na mobilidade dos munícipes de Suzano, do Alto Tietê e de toda a Região Metropolitana de São Paulo, contribuindo, inclusive, para a vinda de novas empresas.

Para que as autoridades promovessem a reunião em Suzano, houve, anteriormente, o anúncio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em 23 de novembro de 2023, sobre a construção da alça. À época, o chefe do Poder Executivo estadual havia dito que “Suzano vai ganhar a alça do Rodoanel”, destacando que a ideia é de que a obra comece ainda em 2024, com conclusão até 2026. Ainda no ano passado, o prefeito suzanense já havia se reunido, ao lado do presidente da Alesp, com os secretários estaduais Rafael Benini e Natalia Resende, que é a responsável pela pasta de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

Desta vez, em Suzano, participaram da reunião os secretários municipais Pedro Ishi (Saúde), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), bem como o assessor estratégico Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. As autoridades discutiram o tema junto aos representantes da SPMar, concessionária que está desenvolvendo o projeto executivo da obra. Pela empresa, estiveram no encontro o diretor Almir Bittencourt; o gerente de Engenharia, Fabio Milano; o coordenador de Engenharia, Roberto Segalla; e o consultor Humberto Matsushita.

Ashiuchi pontuou que o avanço nas tratativas é muito satisfatório para todos que anseiam por essa construção. “A finalização das obras da alça do Rodoanel será muito representativa para a infraestrutura viária de Suzano e das cidades vizinhas. Por isso, encaramos essa questão como uma das prioridades da nossa gestão”, declarou Ashiuchi.

O presidente da Alesp, André do Prado, por sua vez, enalteceu a mobilização de representantes de todas as esferas de governo em torno do projeto. “Estivemos em Suzano para discutir a construção da alça de saída do Rodoanel e principalmente os impactos na cidade”.

O secretário Rafael Benini também reforçou que o projeto executivo será confeccionado pela SPMar e a expectativa é de que as obras comecem ainda neste ano. “Trouxemos a equipe da concessionária para essa reunião com o prefeito e os seus técnicos a fim de alinhar todo o projeto e, assim, entregar uma obra que contemple a Suzano e o Alto Tietê. Nosso objetivo é de que o projeto executivo saia o quanto antes para que as obras comecem ainda neste ano”, concluiu.